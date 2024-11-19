Папа Франциск: бедные не могут ждать

Приветствуя паломников после чтения богородичной молитвы «Ангел Господень» в воскресный полдень 17 ноября, Папа напомнил о некоторых важных датах и событиях этих дней. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима сообщил, что 16 ноября в Албании были причислены к лику блаженных два мученика: о. Луидж Палич, францисканец, и о. Джон Газули, епархиальный священник. Оба они стали жертвами религиозных преследований в XX веке. В воскресенье 17 ноября во Фрайбурге-им-Брайсгау был беатифицирован еще один мученик, о. Макс Йозеф Мецгер, убитый нацистами за миротворческие усилия. По словам Святейшего Отца, пример этих мучеников должен утешить многих христиан, которые в наше время подвергаются дискриминации за свою веру.

«Сегодня мы отмечаем Всемирный день бедных, тема которого – «Молитва бедных возносится к Богу» (Сир 21,5), – сказал далее Папа и поблагодарил епархии и церковные приходы за инициативы солидарности с теми, кто наиболее нуждается в помощи. — Бедные не могут ждать».

В день памяти жертв дорожных аварий Святейший Отец попросил помнить в молитвах о них и об их семьях, призвав к приверженности делу предотвращения несчастных случаев.

Присоединившись к Церкви в Италии, которая 18 ноября проводит День молитвы о жертвах сексуального насилия, Папа подчеркнул, что любое злоупотребление – это предательство доверия и предательство жизни: для восстановления доверия необходима молитва.

Завершая встречу с паломниками, Папа вновь призвал молиться о мире в Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Мьянме и Судане. Он подчеркнул, что война делает людей бесчеловечными, заставляет их терпеть чудовищные преступления; власть имущие должны прислушаться к крикам народов, требующих мира.



(На фото — рассвет в секторе Газа)