Папа Франциск: 10 лет миссионерского порыва на путях милосердия и мира

Десять лет прошло с 13 марта 2013 года, когда Хорхе Марио Бергольо был избран на престол святого Петра. Его понтификат обозначен пылкой любовью к евангелизации и непрерывным процессом реформы Церкви в миссионерском смысле. За это десятилетие время приобрело два измерения: поступательное, чтобы запускать процессы, и круговое – чтобы выходить навстречу другому и возвращаться, обогатившись мыслью и сердцем. Подробнее — в статье Изабеллы Пиро, которую в честь юбилея Св. Отца опубликовал сегодня портал Vatican News.

«Время выше пространства»: это утверждение Папы Франциска, которое содержится в его первом апостольском увещании Evangelii gaudium заключает в себе десять лет, прошедших с начала его понтификата. Действительно, согласно Хорхе Марио Бергольо – первому Папе-иезуиту, первому выходцу из Латинской Америки, первому, кто избрал имя Франциска и первому, кто в современную эпоху был избран после отречения предшественника, — согласно Папе Франциску, «пространство формирует процессы, время же устремляет к будущему и побуждает идти с надеждой». Вот почему ключом к прочтению нынешнего понтификата становится это упоминание о времени, которое идет согласно двум измерениям: поступательному и круговому. Первое позволяет «запускать процессы», второе же – это измерение встречи и братства.

В поступательном измерении в первую очередь мы видим апостольскую конституцию Praedicate Evangelium, обнародованную в 2022 году. Она придает Курии более миссионерскую структуру. Среди нововведений выделяется учреждение Департамента служения милосердия и нового Департамента евангелизации, который возглавляет непосредственно Папа. Кроме того, документ подчеркивает вовлечение мирян и мирянок в работу Римской Курии и завершает ряд многочисленных реформ, проводимых Папой Франциском на протяжении этих лет в экономико-финансовой сфере, в частности, относительно учреждения в 2015 году Секретариата по экономике.

Процессы, запущенные Бергольо, охватывают также экуменизм, межрелигиозный диалог и синодальность. В 2015 году был учрежден Всемирный день молитвенной заботы о творении, который отмечается ежегодно 1 сентября вместе с Православной Церковью, чтобы побудить христиан к «экологическому обращению». Это увещание возобновляется и во второй энциклике Папы (первая – Lumen fidei – была написала вместе с его предшественником Бенедиктом XVI). Речь идет о Laudato si’ – о заботе об общем доме – энциклике, опубликованной также в 2015 году. Стержень документа — призыв «сменить курс», чтобы человек взял на себя ответственность и обязательство «заботы об общем доме». Это обязательство включает также искоренение нищеты, внимание к бедным и равный всеобщий доступ к ресурсам планеты.

12 февраля 2016 году на Кубе Франциск встречается с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и подписывает вместе с ним совместную декларацию для осуществления «экуменизма милосердия», а именно общего обязательства христиан ради созидания более братского человечества. Это обязательство стало трагически актуальным, когда 16 марта 2022 года, в разгар войны на Украине, Франциск и Кирилл беседовали по видеосвязи и подтвердили общие усилия по прекращению огня, сосредоточившись на процессе переговоров. Затем, незабываемое экуменическое паломничество мира в Южный Судан – вместе с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби и модератором Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии Иэном Гриншилдсом. Что касается межрелигиозного диалога, то здесь представляется вехой Документ об общечеловеческом братстве ради мира во всем мире и добрососедства, подписанный 4 февраля 2019 года Папой и Верховным имамом Аль-Азхара Ахмадом Аль-Тайибом в Абу-Даби. Этот текст является основоположным этапом в отношениях между христианством и исламом, поскольку он побуждает религии к диалогу и недвусмысленно осуждает терроризм и насилие. Что касается синодальности, Франциск осуществил важное изменение: следующая ординарная генеральная ассамблея Синода, 16-я по счету, пройдет в Ватикане в два момента: в 2023 году и в 2024-м. Ассамблея на тему «На пути к синодальной Церкви: общение, сопричастность и миссия» будет заключительным этапом трехлетнего процесса, основанного на взаимном слушании, распознавании, консультациях. Он делится на три фазы: епархиальную, континентальную, вселенскую.

Второе измерение времени Папы Бергольо – «круговое» — охватывает окраины, как географические, так и экзистенциальные: отсюда, утверждает Франциск, реальность видна лучше, чем из центра, и именно отсюда можно возвратиться обогащенными мыслью и сердцем. Это подтверждают 40 зарубежных апостольских поездок, почти все — к окраинам, равно как и 36 поездок по Италии, во время которых личные моменты чередовались с публичными. Первую Папа совершил 8 июля 2013 года, отправившись на остров Лампедуза, в сердце трагических событий, связанных с миграцией по Средиземному морю. Особо значимой была также поездка в 2016 году в лагерь беженцев на Лесбосе, в Греции, по завершении которой Франциск взял с собой в самолет 12 сирийских беженцев, чтобы им была оказана помощь в Риме. Тема миграции – развивающаяся в четырех словах (принимать, защищать, продвигать и интегрировать) – это еще одно проявление «кругового времени» нынешнего понтификата, поскольку оно заключает в себе постоянную битву против «культуры отбросов» и «глобализации безразличия».