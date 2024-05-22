Эвтаназия – «крах любви»

Папа Франциск обратился с посланием к участникам первого международного и межрелигиозного симпозиума о паллиативном уходе. Симпозиум, который проходит в Торонто с 21 по 23 мая, организован Папской академией защиты жизни и Канадской епископской конференцией. Передает русская служба Vatican News.

Папа подчеркивает актуальность темы этой научной встречи: «На пути к нарративу надежды». О надежде особенно важно говорить в наши дни, когда «на фоне трагических последствий войны, насилия и несправедливости всякого рода очень легко поддаться боли и даже отчаянию». Но только надежда может придать нам сил, чтобы отвечать на вызовы, поставленные жизнью. Это особым образом относится к ситуациям тяжелых заболеваний и конца жизни. Люди, столкнувшиеся с неопределенностью болезни и смерти, нуждаются в свидетельстве надежды от тех, кто о них заботится и остается рядом с ними. Паллиативный уход направлен не только на всевозможное облегчение страданий, но это в первую очередь конкретный знак близости и солидарности со страждущими. В то же время такой тип заботы помогает пациентам и их родным принять уязвимость, хрупкость и деликатность человеческой жизни.

«Подлинный паллиативный уход радикально отличается от эвтаназии», — напоминает Папа. Эвтаназия никогда не бывает источником надежды или проявлением настоящей заботы о больных и умирающих. Это, напротив, «крах любви», отражение «культуры отбросов». Часто эвтаназию хотят представить как некую форму сострадания. Однако сострадание означает «страдать вместе с человеком», и оно не предполагает намеренных действий по прекращению человеческой жизни, но лишь желание разделить со страждущим его бремя. Паллиативный уход и есть истинная форма сострадания, потому что он «утверждает основоположное и неприкосновенное достоинство каждого человека, в особенности умирающего, и помогает принять неотвратимый момент перехода от земной жизни к жизни вечной».

Папа отмечает, что религиозные убеждения предлагают глубокое понимание болезни, страданий и смерти как части тайны Божественного провидения, а христианская традиция видит в этом еще и средство освящения. Благодаря паллиативному уходу «люди в конце своей жизни смогли обрести духовное утешение, надежду и примирение с Богом, с членами своей семьи и с друзьями», — подчеркивает Папа, пожелав участникам встречи «даровать надежду тем, кто переживает последние мгновения жизни».