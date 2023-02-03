Папа – епископам ДРК: «Будьте пророками надежды для народа»

Утром 3 февраля, в конце апостольского визита в Демократическую Республику Конго, Папа Франциск встретился с поместным епископатом, поблагодарив прелатов за «смелое возвещение утешения Господня»: они пребывают среди людей, разделяя их труды и надежды. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь епископам, Папа отметил, что необъятные лесные просторы их страны являются образом христианской жизни: «Церковь должна дышать чистым воздухом Евангелия, избегать загрязнённого воздуха мира сего, хранить юное сердце веры». К сожалению, молодой и красивый лик конголезской Церкви искажён болью и усталостью, страданиями за свой народ. «Вместе с вами, братья, – отметил Епископ Рима, – я вижу страдания Иисуса в истории вашего распятого и угнетённого народа, опустошённого насилием».

В этом контексте Святейший Отец напомнил об истории пророка Иеремии: посреди несправедливости и человеческой боли «он первым испытал близость Божию» и старался донести соотечественникам смелое пророчество надежды о том, что Бог никогда не оставляет Свой народ, «даже в ситуациях, которые кажутся потерянными и безнадёжными». Ваше архиерейское служение, подчеркнул Епископ Рима, «находится между этими двумя измерениями: близостью Божьей и пророчеством для народа».

Прежде всего пастыри должны «опираться на близость Бога», подолгу пребывая в молитве. Только так, избегая искушения власти и самодостаточности, можно приблизить людей к Доброму пастырю и самим стать настоящими пастырями народа: без Иисуса мы не в силах ничего сделать (см. Ин 15,5). Епископы призваны быть «достоверными свидетелями и выразителями Божьей любви к людям», ибо Господь хочет помазать Свой народ елеем утешения и надежды. Благовестие и пастырство не могут сводится к принципам, далеким от реалий повседневной жизни, но обязаны касаться ран и возвещать Господню близость, чтобы люди могли вновь обрести своё достоинство детей Божиих.

«Укрепляясь Господом, мы становимся инструментами утешения и примирения для других, чтобы исцелять раны страждущих, облегчать боль плачущих, возносить бедных, освобождать людей от многоликого рабства и угнетения».

Говоря о втором аспекте, пророчестве для народа, Святейший Отец снова обратился к опыту ветхозаветного пророка: получив пылающее и утешительное Слово Божье, Иеремия получает призвание быть «пророком для народов» (Иер 1,5). Он неудержимо хочет делиться «горящим огнём» этого Слова (см. Иер 20,9) с другими, «чтобы и они могли коснуться присутствия Бога». Папа Франциск подчеркнул, что «такова наша епископская идентичность: пламенеть Словом Божиим и выходить к Народу Божьему с апостольским рвением». Пастыри призваны сотрудничать с Богом в Его желании сотворить новую историю «посреди извращённого мира несправедливости»:

«Необходимо искоренить ядовитые растения ненависти и эгоизма, злобы и насилия; снести алтари, посвящённые деньгам и коррупции; строить сосуществование на основе справедливости, правды и мира; и, наконец, сеять семена возрождения, чтобы завтрашнее Конго действительно было тем, о чём мечтает Господь: благословенной и счастливой землёй, на которой никогда не будет насилия, угнетения и кровопролития».

Святейший Отец подчеркнул, что «это не политическая акция», но возвещение Слова Божьего, чтобы пробудить совесть, обличить зло, ободрить тех, у кого разбито сердцем, кто потерял надежду. На этом пути епископы призваны к личному свидетельству, близости к священникам, вниманию к пастырским работникам в духе синодальности. Важно уметь строить гармонию, «не забираясь на пьедесталы», быть примерами братства, мира и евангельской простоты: нельзя заниматься своими делами в безучастии к судьбе голодающих людей: «Мы пастыри и служители народа, а не дельцы!» – подчеркнул Святейший Отец:

«Не бойтесь быть пророками надежды для людей, единогласными вестниками утешения Господня, свидетелями и радостными глашатаями Евангелия, апостолами справедливости, самаритянами солидарности, свидетелями милосердия и примирения».

В конце речи Епископ Рима выразил глубокую благодарность всем, кто подготовил его апостольский визит в Демократическую Республику Конго:

«Вам пришлось трудиться дважды, потому что в первый раз визит был отложен, но я знаю, что вы милостивы к Папе. Большое спасибо! Пусть присутствие Иисуса, кроткого и смиренного сердцем Пастыря, победителя зла и смерти, преобразит эту великую страну и всегда будет вашей радостью и надеждой!»