Папа: частные интересы не должны мешать христианскому единству

23 февраля Папа Франциск встретился в Ватикане с молодыми священниками и монахами Восточных Православных Церквей и в своей речи, текст которой был вручен гостям, поделился размышлениями о трёх измерениях экуменического движения к полному единству: паломничестве, диалоге и стремлении. Передает русская служба Vatican News.

Если христиане идут вместе, отмечает Папа, их будет мотивировать и сопровождать Христос: именно Он поможет пройти этот путь до конца. Однако уныние и обособленность мешают христианам разных конфессий увидеть то, что их объединяет, распознать Того, Кто их направляет к зримому единству. Поэтому христиане не должны сомневаться: чем больше мы идём вместе, тем больше нас таинственно сопровождает Христос, ибо единство – это совместное паломничество. Вторым элементом экуменического пути является диалог милосердия, истины и жизни: он зиждется на Слове Божьем, которое Господь Иисус помогает постичь светом Своего Духа. Третий элемент – это «неустанное, настойчивое стремление к единству с молитвой, всем сердцем и всеми силами», ибо, если желание единства угасает, всё превращается в формальность. Возможно, отмечает Папа, сегодняшним христианам различных конфессий больше всего не хватает горячего желания единства, которое должно стоять выше собственных интересов.

Если экуменический путь будет обладать этими тремя характеристиками, мы сможем достоверно свидетельствовать о распятом и воскресшем Иисусе, подчёркивает Папа Франциск и выражает надежду, что межхристианское общение «будет укрепляться в братском диалоге, и в каждом верующем обновится горячее желание единства».

В конце аудиенции Святейший Отец напомнил о жертвах разрушительного землетрясения в Сирии и Турции, сказав гостям:

«Некоторые из вас прибыли из охваченной горем Сирии; я выражаю особую духовную близость этому возлюбленному народу, пострадавшему не только от войны, но и от землетрясения, которое – как и в Турции – привело к очень многим жертвам и ужасным разрушениям. Перед лицом боли стольких невинных людей, детей, женщин, матерей, семей я надеюсь, что для них будет сделано всё возможное и что не будет причин или санкций, препятствующих оказанию неотложной и необходимой помощи населению».