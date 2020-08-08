Памяти отца Андрея Зверева…

В субботу 8 августа с.г. в нижнем помещении Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске (часовня во имя Блаженных Преподобномучениц Олимпии и Лаврентии) были отслужены Божественная Литургия византийского обряда и Панихида в связи со второй годовщиной кончины греко-католического священника Андрея Зверева. Богослужения возглавил генеральный викарий для католиков византийского обряда в России архимандрит Иван Лега.