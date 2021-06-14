Память святого Антония Падуанского почтили в приходе новосибирских францисканцев

В минувшее воскресенье в новосибирском приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, окормляемом Орденом Братьев Меньших, конечно не могли забыть про такого высокочтимого святого, коим является Антоний Падуанский.

Святой Антоний Падуанский – учитель и проповедник, один из самых известных и почитаемых святых Католической Церкви, младший современник святого Франциска Ассизского.

Он родился 15 августа 1195 г. в семье знатного лиссабонского рыцаря Мартина Де Буйона и при Крещении был наречен именем Фернандо.

Мальчик не пошел по стопам отца, а принял решение стать монахом, поступив в Орден регулярных каноников, но уже спустя несколько лет он разочаровался в затворнической монашеской жизни.

Гибель отца в битве с маврами при Лас-Навас-де-Толоса в 1212 г. и мученическая смерть в Марокко пяти францисканцев, знакомых ему по Лиссабону, пробуждает в нем желание покинуть Орден регулярных каноников и присоединиться к францисканцам, что он и сделал в 1220 году, приняв имя Антоний.

В том же году вместе собратом-францисканцем по имени Филипп он едет в Африку, но ввиду тяжелой болезни вновь возвращается в Европу, где на Генеральном капитуле Ордена, знакомится с его основателем Франциском Ассизским. После капитула, по его личной просьбе он был направлен в монастырь Монте–Паоло, где однажды на празднике в Форли, приняв участие в соревновании ораторов, стал его безусловным победителем, после чего был отправлен на обучение к известному богослову Фоме Галлону. Закончив курс, Антоний сам стал преподавать богословие. Будучи великолепным оратором, он без труда завоевывал сердца как простых людей, так и знатных особ.

В 1224 г. Антоний становится настоятелем Францисканского монастыря близ города Ле-Пюи, где своими проповедями и творимыми чудесами смог сникать имя «Светоч Ордена». Папа Григорий IX предложил Антонию почетный пост в Римской Курии, но тот отказался, проведя последние годы своей жизни в Падуе, где и умер 13 июня 1231 г., а менее чем через год, 30 мая 1232 г., был причислен к лику святых.

Святого Антония считали своим покровителем многочисленные церковные братства.

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Поэтому и в воскресный день 13 июня 2021 года в левобережном Приходе францисканцев было освящение лилий и благословение детей, а затем совершена торжественная процессия вокруг храма с образом Св. Антония.

А после всех ждал сюрприз, который стал ещё одной доброй традицией Прихода в этот день — мороженое!



(По информации Оксаны Кондратьевой)