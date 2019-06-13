Паломничество в Лурд прихожан Преображенской епархии (+ФОТО)

6 – 15 мая 2019 г. верные приходов Святого Иосифа Труженика из Сургута, Святого Апостола Павла из Ноябрьска, а также других приходов севера Тюменской области совершали паломничество в Лурд и другие святые места Франции и Испании.

Поездка началась с приключений. Как раз накануне произошла авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево в Москве, из-за чего некоторые рейсы были отменены, а другие имели большую задержку. По этой причине часть членов нашей группы опоздала на самолет в Барселону и смогла добраться туда только на следующий день. В связи с этим многие наши братья и сестры справедливо указывали, что испытания в паломничестве являются чем-то необходимым. Однако ни на что другое жаловаться больше не пришлось. Мы постоянно ощущали благословение Божие. Мы приехали «в гости» к Божьей Матери, а Она усиленно опекала нас.

Наше паломничество началось в Барселоне, где мы имели возможность восхититься удивительным, известным во всём мире храмом – собором Саграда-Фамилия, то есть «Святого Семейства». На следующий день мы отправились в высокогорный монастырь Монсеррат. Красивейшие горы, а посреди гор – чудесный храм и монастырский комплекс, посвященный Божьей Матери – Черной Мадонне. Все согласились, что в этом прекрасном месте мы провели слишком мало времени, хотя и так пробыли там дольше, чем планировали. Вернувшись в Барселону, мы поднялись на гору Тибидабо, к храму Святейшего Сердца Иисуса, откуда смогли насладиться видом красивой панорамы города и его многочисленных храмов.

На следующий день мы отправились во Францию, в Лурд, что и являлось главной целю нашего паломничества. Добирались мы туда через Пиренейские горы с их красивыми пейзажами и через удивительное государство Андорра. В Лурд мы приехали только вечером. Здесь мы провели следующие три дня: молились, посещали святые места, участвовали в Святых Мессах, Евхаристических процессиях, международной молитве Святого Розария с зажженными свечами и чтением на разных языках (нам удалось прочитать Радуйся, Мария на русском и армянском языках)… Мы провели богослужение Крестного пути, многие из нас искупались в лурдской воде.

Последний день нашего пребывания в Лурде (он же – день отъезда) совпал с днем литургической памяти Фатимской Божьей Матери. Это было подходящей оказией вспомнить наше паломничество в Фатиму двухлетней давности. Многим из нас практически одновременно пришла в голову очевидная мысль: а ведь это одна и та же Матерь Божия, только являлась Она в разных местах, и как же важно, что мы смогли приблизиться к Ней и подружиться.

Покинув Лурд, мы провели еще один денек в небольшом городке близ Барселоны на берегу Средиземного моря, где можно было погулять по набережной и неплохо отдохнуть, а в последний вечер после ужина мы подвели итоги нашего паломничества: каждый из его участников поделился вслух своими впечатлениями. Никому не хотелось уезжать, все выражали желание в скором времени съездить в еще одно паломничество и высказывали надежду, что посещение Лурда (а для большинства членов группы оно было первым) станет не последним.

Священник Марэк Ящковски

Ниже – впечатления, отзывы, свидетельства участников:

О том, что Бог меня любит, я точно знаю. Я не раз убеждалась, что если Он посылает мне испытания, то делает это для того, чтобы, пережив их, я стала еще счастливее. Может быть для кого-то это звучит абсурдно, но это так и есть. Выдержал испытание – получи награду, не выдержал – ну, извини, твой выбор.

В ходе паломничества я задумывалась о том, что я могу сделать для Господа в ответ на Его любовь ко мне? Какие мои поступки хоть на шажок смогут приблизить меня к Его Царству? Отец Марэк любит раз за разом повторять нам: «Читайте Слово, слушайте, вдумывайтесь, размышляйте, старайтесь понять, что Господь хочет сказать именно вам». Попробовала прислушаться к настоятелю, понимая, что время паломничества – самое подходящее для слушания и созерцания. В обычной, суетной жизни, проблема отсутствия времени очевидна. В Лурде, несмотря на большое количество паломников, есть места, где можно было осуществить это намерение. Для меня таким местом стала часовня, где круглосуточно выставлены Пресвятые Дары. В этой часовне тепло, тихо, светло, уютно, спокойно, и там есть возможность «молча поговорить».

И еще отец Марэк учил нас: «Обращайте внимание на знаки». Богородица всегда указывает нам на Иисуса. В Лурде грот с Её статуей расположен прямо напротив часовни с Пресвятыми Дарами. Матерь Божия указывает нам: идите туда, к Моему Сыну. Если вам холодно, идет дождь – заходите к Нему погреться, если вокруг суета – посидите рядом с Ним, успокойте свое сердечное волнение. И это – отнюдь не единственные знаки, которые сопровождали нас на пути паломничества.

Любовь Христа, забота Его Матери творит чудеса. Эта поездка помогла нам увидеть много прекрасного. И, в первую очередь, – это созерцание не мира вовне (хоть и он был прекрасен своей цветущей весной с ее свежестью зелени), а внутреннего мира человеческой души, в котором открываются всё новые страницы веры, любви, упования и надежды.

С уважением и благодарностью к настоятелю, организаторам нашей поездки и всей нашей семье паломников,

Ирина

Паломничество в Лурд, в гости к Матери Божьей, началось для нашей семьи с приятных неожиданностей. Накануне нашего вылета в Барселону мы пришли на вечернюю Св. Мессу в католический Кафедральный собор в Москве. Там совершенно неожиданно мы встретили сестру Анну, тетю нашей сестры Аси из Сургута. Мы не были знакомы лично, видели друг друга только на фотографиях, но сразу же друг друга узнали! Мы благодарны Богу за знакомство: таким образом мы в очередной раз убедились в своей принадлежности к одной большой семье братьев и сестер по вере. Мы благодарны сестре Анне за экскурсию по Кафедральному собору, особенно нас впечатлил орган.

К сожалению, возникли трудности с вылетом паломников из некоторых аэропортов страны. Шла активная переписка в соцсетях, все переживали и молились. В этот момент я особенно отчетливо почувствовала, как дети из различных городов России – Сургута, Краснодара, Тюмени, Когалыма, Ноябрьска, Санкт-Петербурга, а также из Германии – стремятся навестить свою любимую Маму! Все хотят собраться под одним родным кровом! Слава Богу, наша группа собралась вместе!

Мы уже не первый раз в паломничестве, а потому заранее с нетерпением ждём ежедневных Святых Месс, проповедей отца Марэка, Святого Причастия. Ждём новых впечатлений, эмоций, знаний.

До поездки мы интересовались информацией о Лурде, о событиях, которые там происходили, начиная с 1858 года, но то, что мы там увидели своими глазами и ощутили, глубоко потрясло нас. Лурд – это зона добра, любви и милосердия. К Божьей Матери ежедневно приезжают тысячи паломников со всего мира, вокруг очень много больных на колясках. Но, несмотря на такое количество людей, ты ощущаешь внутри себя тишину и покой!

Во все дни паломничества меня не оставляла мысль: как жаль, что я не сумею передать, рассказать, донести всем моим родственникам, близким и знакомым, какое море любви, человеческого участия и трудолюбия может быть сконцентрировано в одном месте! Многотысячные процессии с Пресвятыми Дарами, километровые вечерние процессии со свечами и молитвами на разных языках оставили незабываемые впечатления. А Крестный путь, который мы прошли совместно с отцом Марэком, напомнил нам о наших грехах и о Божьей любви к нам!

Мы только что вернулись домой, а уже ждём новых предложений на совершение очередного паломничества! От всего сердца благодарю инициаторов, организаторов этого духовного путешествия, всю группу паломников, а особенно нашего отца Марэка,

Наталья

Я ехала в паломничество с определенной миссией: молить Господа Бога об укреплении веры – моей и всех моих крещеных родных, и вымолить у Бога дар веры для моих пока еще некрещеных членов семьи в надежде на их обращение к Богу. Паломничество продолжалось день за днём. Мы любовались природой и молились в прекрасных храмах, в Монсеррате у Чёрной Мадонны, гроте Пресвятой Девы Марии, совершили омовение в чудотворной купели, но откровенного разговора с Богом и Пресвятой Богородицей никак не получалось.

Настал последний день пребывания в Лурде, а у меня началась тихая паника: я поняла, что то, за чем я ехала, у меня не получилось. Миссия провалилась!!!! Всё пропало!!!! Я не нашла нужных слов и молитв для моей сестры и племянницы, чтобы они за время поездки пламенно и навсегда полюбили Иисуса Христа!!! С утра в воскресенье день не задался: к своему стыду я очень некрасиво повела себя по отношению к отцу Марэку. Отец, простите пожалуйста ещё раз! Сразу после этого разговора пошла на исповедь. Рассказала ему о придуманной мной миссии, о задании на это паломничество и полном его провале. Всё закончилось, думала я, паломничество не удалось, апостол из меня не получился!!! Я рассказывала сквозь слезы отцу о своем полном поражении. Но отец в свойственной ему манере сказал: «Спокойно!». И дал совет: вверить всё Господу Богу, Он Сам всё устроит!!! Я начала в одиночестве усиленно молиться. Прошла Крестный путь, молилась во всех храмах, в гроте Пресвятой Девы Марии перед Пресвятыми Дарами и при выставлении Пресвятых Даров в храме. Я случайно оказалась в первом ряду. Шла процессия с Пресвятыми Дарами. И когда шествие поравнялось со мной, вдруг всё во мне и вокруг меня стихло: словно бы исчезли люди, храм, и всё вокруг, и я увидела Тело Господа непосредственно перед своими глазами. В этот момент не существовало никого и ничего. Только я и мой Господь!!!! Сердце хотело выскочить из груди, я не могла даже пошевелиться. Такая сила, такая мощь исходила от Пресвятых Даров, что я могла только произносить безмолвно: Господи прости!!!! Господи прости!!!! Внутри меня всё как бы перевернулось. Господь явил мне, грешной, милость Свою!!!! Я ещё долго буду держать в памяти тот день и думать, что же хотел на самом деле сказать мне Господь. Мы вернулись из паломничества. Благодарю Господа Бога за то, что оно состоялось! Верю, что всё, о чем я молилась, обязательно произойдет, если это будет угодно Богу. Я поняла, что нужно всецело довериться Господу Богу, и Он всё Сам устроит!!! Надеяться не на себя, а уповать на Него, всем сердцем, всей душой, всем разумением своим!!! Довериться Господу во всём!!!

Слава Богу за этот пережитый опыт!!!! Спасибо за поездку вам, отец Марэк!!!!! Спасибо всем, кто принимал участие в организации поездки. Спасибо вам, мои дорогие братья и сестры во Христе, что были добры и снисходительны ко мне. Простите, если случайно обидела кого-нибудь.

Галина

Посетить Лурд было моей давней мечтой. Когда наш священник объявил, что паломничество в Лурд вскоре состоится, оказалось, что у меня нет возможности поехать. Тогда я стала молиться Богу: просила помочь мне, сделать так, чтобы путь в Лурд был для меня открыт. И Господь услышал мои прошения: с Божьей помощью я в составе группы паломников отправилась в Лурд.

В моих мыслях было одно: если я побываю в Лурде, если выпью святую воду и искупаюсь в бассейне, то осуществится моя сокровенная мечта. И вот, мечта исполнилась: я чувствую себя исцеленной и духовно, и физически. А еще мы в ходе паломничества побывали в разных храмах Барселоны, включая невероятно красивый, особенно снаружи, храм Святого Семейства, посетили монастырь Монсеррат и увидели там статую Чёрной Мадонны. Большое спасибо отцу Марэку и всем паломникам!!!

Марина

Благодарю Бога за это паломничество. Отдельная благодарность, Вам, отец Марэк, за организацию этой незабываемой поездки. Книгу о Лурде я впервые прочитала более 25 лет назад и с тех мечтала оказаться там. И вот моя мечта сбылась. Эти эмоции невозможно передать словами. Было ощущение, что я там уже была. Больше всего меня впечатлил Крестный путь: на каждом стоянии Ваши мысли, слова. Это было так впечатляюще для меня! Также мне запомнилось купание в проруби ранним утром, кругом тишина и звон колоколов. Хочу передать огромное спасибо прекрасной Насте и Себастьяну. Очень сильно надеюсь, что в следующем году мы поедем в Святую Землю.

Наира

Наше паломничество в Лурд стало для меня возможностью ещё более утвердиться в вере в Бога, в уповании, доверии, смирении, любви к Господу и ближним! Свидетельствую, что каждый прожитый в паломничестве день дарил нам исключительные возможности для молитвы, размышлений, осознания и покаяния, укреплял нас в убеждении, что необходимо всё отдать Богу, необходимо вполне довериться Богу, и это было главное, чем была отмечена наша поездка. Я благодарю Господа Бога за Его великую любовь ко мне, за Дары Святой Евхаристии!!! Благодарю нашего настоятеля отца Марэка, и всю нашу духовную семью за эти, совместно прожитые в паломничестве дни! Слава Богу за всё!!!

Светлана

Лурд – место, где Милосердие Божие максимально приблизилось к человеку, охватывая Своей любовью все без исключения наши раны, физические и духовные. Впечатлений и переживаний немало, поделюсь самыми основными. Очень много было больных, колясочников, первый раз увидела столько. Но удивило не их количество, а отношение к инвалидам. Всё проникнуто заботой о людях, всё устроено так, чтобы людям с ограниченными возможностями было максимально удобно, чтобы их жизнь была по возможности полноценной и радостной. Огромное уважение к человеческой немощи, к человеческому достоинству в любом возрасте и с любыми проблемами! Иным разом мы оказывались совсем рядом с этими людьми, и неизменно видели в их глазах радость, жизнелюбие и надежду. Это были «овцы», которые хорошо знают своего Пастыря! В их страдании нет отчаяния. Это люди, которые знают, в чем смысл их жизни, и именно это для меня – настоящее чудо Лурда. Пусть не все здесь исцеляются физически, но несомненно, что каждый уезжает отсюда с обновленной душой, каждый начинает по-другому созерцать и осмысливать свою жизнь, ее ценности и приоритеты. Обращает на себя внимание и большое количество молодых людей, которые приезжают сюда на несколько месяцев в качестве волонтеров и работают с инвалидами. Какой же это бесценный опыт для них: он наверняка поможет им в жизни, научит отличать главное от второстепенного! Человек не может не измениться, войдя в непосредственный контакт с человеческой беспомощностью и любовью Бога, изливаемой через посредство других людей!

Очень сильное, глубокое впечатление оставили ежевечерние процессии: Евхаристическая, с чтением Евангелия на разных языках, молитвой и пением, а также процессия с молитвой Розария и со статуей Матери Божией Лурдской во главе. Когда все паломники и все находящиеся на лечении, прибывшие из разных стран мира, со всех концов земли, люди разной культуры и цвета кожи, объединенные одной верой в единого Бога, одним Святым Духом, одной милосердной любовью, соединяются в единой молитве благодарения, реально и осязаемо становясь в этот момент Единой, Святой, Вселенской и Апостольской Церковью! В заключение Евхаристической процессии мы все вместе вступали в огромный подземный храм вместимостью в 25 тысяч человек. Визуально, мне думается, нас было порядка 10 тысяч. Святые Дары выставлялись на алтаре, и наступало время безмолвной молитвы в полной тишине. В это момент мы все поистине были одним Телом и одним Сердцем! Это незабываемое, непередаваемое словами и при этом очень сильное чувство! Потом преподавалось благословение Святыми Дарами – каждому сектору отдельно.

Позднее вечером проводилась процессия с чтением молитвы Розария, с пением и со свечами. Начиналась она засветло, а заканчивалась на площади перед главным храмом уже в темноте, при свете свечей. И с нею тоже связывалось ощущение нашего общего единства и защищенности в объятиях Богородицы. Была возможность прочесть некоторые части Розария на русском языке – это была настоящая дарованная нам благодать (но и ответственность тоже): представить в молитве нашу необъятную страну, нашу епархию, наши приходы и вообще всех собравшихся здесь, на святом месте.

Да и само это святое место, расположенное среди Пиренеев, было необыкновенно красиво. Уважение в Лурде проявляется не только по отношению к людям, но и по отношению к природе. Все строения, как храмовые, так и гостиничные, выполнены с максимально бережным отношением к естественному ландшафту, а потому здесь везде очень уютно и красиво, всё способствует душевному миру и доверительной молитве. Очень хотелось побыть в таком прекрасном месте подольше…

Всё наше паломничество было необыкновенно вдохновляющим, эмоциональным и радостным. Не могу не упомянуть саму дорогу – серпантин через Пиренейские горы и княжество Андорра с восхитительными видами на снежные вершины и зеленые луга, на аккуратные чистенькие деревни и горные озера. Красота этого мира так естественно укрепляет веру! Можно еще восхищаться невероятной красотой и величием храма Святого Семейства в Барселоне, горами Монжуик и Тибидабо с величественным храмом Святейшего Сердца Иисуса, захватывающей дух красотой горы Монсеррат. И я признаюсь: в высокогорном монастыре Монсеррат, где находится чудотворная статуя Матери Божией с Младенцем – Черная Мадонна Монсеррат и где у нас была возможность прикоснуться к Святыне, я совершенно неожиданно для себя с огромной силой ощутила близкое присутствие Божие. Я ощущала его сильнее, чем в других местах нашего паломничества. Почему же это случилось именно здесь, где я меньше всего, а точнее вообще не ожидала что-либо получить!? Между тем, я оказалась на грани своих физических и эмоциональных возможностей, переживая эту благодать… Всё это мне еще предстоит осмыслить, понять, побеседовать об этом с Марией в доверительной молитве.

Марина

Фотографии предоставлены отцом Марэком Ящковски

