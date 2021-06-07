Пакистан: супруги-христиане, которых обвиняли в богохульстве, оправданы

Пакистан: супруги-христиане, которых обвиняли в богохульстве, оправданы

Июнь 07, 2021

Высокий Лахора отменил 3 июня 2021 г. смертный приговор христианской супружеской паре Шагуфте Каузар и Шафкату Масиху из провинции Пенджаб. В 2014 году супруги были приговорены к смертной казни по обвинению в отправке местному имаму текстовых сообщений с оскорблениями в адрес пророка Мухаммеда.

В течение более семи лет адвокаты и обвиняемые безуспешно пытались обжаловать решение суда; 3 июня при рассмотрении апелляционной жалобы в Высоком суде Лахора судьи Сайед Аль Ризви и Тарик Салим Шейх наконец отменили им смертный приговор, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на .

Как позднее признался адвокат супружеской пары Халиль Тахир Сандху в беседе с представителями благотворительной организации «Помощь церкви в нужде», после оглашения вердикта он разрыдался. «Были моменты, когда я начинал сомневаться, что по прошествии стольких лет справедливость восторжествует», – добавил он.

По словам адвоката, судьи обнаружили «нестыковки» в предъявленных против супружеской пары уликах, в том числе, в свидетельских показаниях, которые давались уже после их ареста; кроме того, личность истинного владельца sim-карты, с которой, как утверждалось, рассылались оскорбительные сообщения, доподлинно установить не удалось.

Адвокат Сандху высоко оценил решительность судей, вынесших подобный вердикт в присутствии более тридцати исламских экстремистов в зале суда и у здания снаружи, рассчитывавших, что апелляция удовлетворена не будет, добавив: «Доказательная база против Шагуфты и Шафката всегда была крайне слабой. И кто ответит за то, что ушло почти 8 лет на то, чтобы добиться справедливости?»

По словам адвоката, испытания для оправданных христиан на этом не закончатся: экстремисты будут и далее требовать их смерти. Если супружеская пара не найдет возможности эмигрировать в одну из западных стран, с большой вероятностью им придется постоянно скрываться.  По мнению Невилла Кёрк-Смита, директора британского представительства фонда «Помощь церкви в нужде», эти опасения далеко не беспочвенны.

Примечательно, что Шагуфта, по словам Сандху, содержалась в той же камере размером 1,5 на 2 метра в Мултанской женской тюрьме, в которой ранее была заключена Асия Биби, пакистанская христианка, приговоренная к смерти за богохульство, чье дело привлекло к себе внимание мировой общественности. 31 октября 2018 года Верховный суд Пакистана оправдал Асию, ссылаясь в том числе на фирман Мухаммеда, обещавший христианам свободное исповедование своей веры. Приговор вызвал протесты со стороны ряда экстремистских групп.

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