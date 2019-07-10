Пакистан: создаются условия для диалога между католиками и мусульманами

Правительство Пакистана инициировало реформу образовательной системы: проект включает запрет продвигать ненависть по отношению к другим религиями и национальностям; предусмотрена возможность вмешательства властей в финансовое управление образовательными учреждениями, а также контроль над школьной программой и дидактикой. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Как подчеркнул начальник центра общественных связей ВС Пакистана Асиф Гафур, цель реформы – «вернуть на уровень уважения к другим верованиям те медресе, которые распространяют искаженное послание исламской веры». «В Пакистане, — отметил Гафур, — проживают 2,5 миллиона детей, и они учатся более чем в 300 тысячах исламских школ, около ста из которых вовлечены в насильственные акции. Мы хотим положить конец насилию и экстремизму в нашей стране. Это станет возможным только если студенты смогут получать соответствующее образование».

Руководитель Центра миротворчества в Лахоре отец-доминиканец Джеймс Чаннан так прокомментировал инициативу пакистанского правительства: «Обновление и реформа образования в исламских школах под знаком взаимного принятия – это огромный шаг со стороны пакистанских властей. Речь идет о новой вехе на пути к миру и гармонии между религиями и против экстремизма, фундаментализма и терроризма». Отец Чаннан предложил включить в школьную программу предмет «Межрелигиозная гармония». За «образцовое служение в содействии межрелигиозному миру и согласию в Пакистане и во всем мире» федеральный министр религиозных дел Нур-уль-Хак Кадри вручил священнику специальную награду.

Со своей стороны отец-капуцин Фрэнсис Надим, исполнительный секретарь Комиссии пакистанского епископата по межрелигиозному диалогу и экуменизму, подчеркнул решающее значение сотрудничества между Церковью и исламским миром. «Встречи между христианами и мусульманами, — сказал он, — это Божье благословение, потому что они нас сближают, а сегодня мы крайне нуждаемся в поддержании исламско-христианского диалога и сосуществования в Пакистане ради блага всех».