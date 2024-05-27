Отреставрированный после пожара двухтонный крест вернули на крышу Нотр-Дама

Металлический крест, который был отреставрирован мастерами в Нормандии, установили на крыше собора Парижской Богоматери спустя 5 лет после пожара, сообщает телеканал «Культура».

Данный крест – единственный элемент отделки крыши над хорами, которые сохранились после возгорания, так как упали на землю и избежали сильного повреждения. Как пишет издание Le Parisien, монтаж двухтонной конструкции высотой 12 м из железа с золотой отделкой означает завершение работ по реконструкции кровли в этой части собора.

Перед началом операции по его установлению на крыше, в соборе провели церковную службу.

«После того как крест будет установлен на крыше над хорами, люди поймут, что собор – это место богослужения, а не музей», – сказал протоиерей Оливье Рибадо Дюма, отметив, что Нотр-Дам является «местом любви и встречи для всех».

Следующий этап реставрации – восстановление коньков и снятие строительных лесов с хоров. Отмечается, что это должно произойти до начала Олимпиады в Париже. Открыть собор для посетителей планируется 8 декабря текущего года.

15 апреля 2019 года в районе шпиля Нотр-Дама произошел пожар. Пламя уничтожило крышу, возгорание удалось ликвидировать только спустя 15 часов. Президент Франции Эммануэль Макрон поручил отреставрировать собор, первый камень в основание которого был заложен в 1163 году.