Ушел в отставку архиепископ Каунаса

1 марта 2019 г. Папа Франциск принял решение удовлетворить прошение об отставке архиепископа-митрополита Каунасского (Литва) Лёнгинаса Вирбаласа.

Лёнгинас Вирбалас родился 6 июля 1961 года в городе Биржай, в епархии Паневежиса. После окончания средней школы учился в Вильнюсском инженерно-строительном институте (ВИСИ), затем служил в советской армии. В 1986 году поступил в Межъепархиальную католическую семинарию в Каунасе. В 1989 году вступил в Общество Иисуса. Был рукоположен в священники 30 мая 1991 года.

С 1992 по 1994 учился в Папском Григорианском университете в Риме, затем был наставником иезуитского новициата в Австрии и продолжал богословское образование в Инсбрукском университете. Был настоятелем церкви иезуитов в Каунасе, преподавал Священное Писание в местном университете. С 1998 по 2005 и с 2008 по 2010 год был настоятелем церкви Святого Казимира в Вильнюсе, где окормлял русскоязычную католическую общину. С 2005 по 2008 год был помощником Генерального секретаря Конференции католических епископов Литвы. С 2010 по 2013 год был ректором Папской Коллегии «Руссикум» в Риме.

6 июня 2013 года Папа Франциск назначил о. Лёнгинаса Вирбаласа ординарием епархии Паневежиса. 10 августа 2013 года он был хиротонисан во епископы кардиналом Аудрисом Бачкисом. 11 июня 2015 года возглавил Каунасскую митрополию вместо вышедшего в отставку по возрасту архиепископа Сигитаса Тамкявичюса.

1 марта 2019 года Папа Франциск принял отставку архиепископа Лёнгинаса Вирбаласа с поста митрополита Каунаса.