Отошла в вечность Мария Мессмер, мать большого католического семейства, богатого призваниями к священству и монашеству

4 декабря нас достигла весть о кончине рабы Божией Марии Мессмер, матери десятерых детей семьи Мессмеров (один из которых умер ещё в детстве).

Мессмеры — многодетная семья российских немцев, сосланных в Караганду (Казахстан). Из этой семьи впоследствии вышло много священников и монашествующих. Уже отошедшие ко Господу епископ Николай Мессмер (первый Апостольский администратор для католиков Кыргызстана) и отец Отто Мессмер (настоятель российского региона Общества Иисуса) в свое время руководили Предсеминарией в Новосибирске.

Очень рано умер отец семейства – Иероним Мессмер, и мама стала духовным и человеческим стержнем, фундаментом, скалой для всей этой семьи. Именно благодаря Марии Мессмер её большая семья, проживающая тогда в многоэтажном доме, в некатолическом окружении, смогла сохранить твердую веру.

В 90-х годах прошлого века Мария Мессмер побывала в Риме, где имела аудиенцию и получила благословение от святого Иоанна Павла II.

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Похороны почившей состоятся в Германии в предстоящую пятницу – прощание и Месса пройдут 8 декабря в церкви Св. Клары в Нюрнберге (в 10-30 по местному времени).

Редакция «Сибирской католической газеты» разделяет светлую память о новопреставленной Марии Мессмер вместе со всеми священниками, монашествующими и мирянами, близко знавшими её. Вверяя душу усопшей Божиему милосердию, возносим свои молитвы об упокоении её души и радости вечного счастья.

ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ ДАРУЙ ЕЙ, ГОСПОДИ, И СВЕТ ВЕЧНЫЙ ДА СИЯЕТ ЕЙ! ДА ПОКОИТСЯ В МИРЕ!



HERR, GIB IHR DIE EWIGE RUHE UND DAS EWIGE LICHT LEUCHTE IHR. HERR, LASS SIE RUHEN IM FRIEDEN!