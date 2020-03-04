Открытие архивов понтификата Пия XII: евреи, нацизм, Ostpolitik…

Со 2 марта по распоряжению Папы Франциска открыт доступ к историческому архиву Отдела по связям с государствами: теперь ученые со всего мира получили возможность изучить материалы понтификата Пия XII. С этой целью в течение десяти лет были оцифрованы 1 300 000 документов, к которым вскоре будут добавлены еще 700 тысяч. Помимо документации, относящейся к деятельности Святого Престола во время Второй мировой войны и периода холодной войны, можно будет ознакомиться с материалами, касающимися дипломатической деятельности, конкордатов, гуманитарной помощи и школ. Архивная серия, посвященная евреям, содержит 170 папок с более чем 4000 имен. Большинство документов – просьбы о помощи со стороны католиков еврейского происхождения, но в них есть также и немало иудейских имен. Архивные серии, посвященные отдельным государствам, содержат документы о спасении преследуемых нацистским режимом.

Историки смогут изучить обширную документацию, касающуюся стран Восточной Европы: об уничтожении епархий и духовенства во время нацистской оккупации и после войны – в период коммунистического режима. Доступны папки с показательными процессами над церковными иерархами, например, над кардиналом Алоизием Степинацем, Йозефом Миндсенти и Йозефом Бераном. Многочисленные документы свидетельствуют о неудавшихся попытках Пия XII найти «модус вивенди» в странах Восточной Европы.

Источник: Vatican News