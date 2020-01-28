Открылся процесс беатификации Гертруды Детцель

26 января, в Кафедральном соборе Святых Апостолов Петра и Павла в Саратове состоялась первая публичная сессия, открывшая беатификационный процесс по делу Слуги Божией ГЕРТРУДЫ ДЕТЦЕЛЬ.

Торжественную Святую Мессу возглавил ординарий епархии Святого Климента в Саратове епископ Клеменс Пиккель, которому сослужил ординарий Карагандинской епархии епископ Аделио Дель`Оро. Участниками этого важного исторического события также стали апостольский администратор Кыргызстана отец Энтони Коркоран, генеральный викарий Карагандинской епархии отец Евгений Зинковский, генеральный викарий епархии Святого Климента в Саратове отец Диогенес Уркиза, а также постулатор процесса отец Сергей Бабаджанян.



В начале Мессы постулатор процесса священник Сергей Бабаджанян рассказал биографию Гертруды Детцель, обращая внимание на личное стремление к святости этой верующей мирянки-католички, огромное значение в своей жизни придававшей «провозглашению Евангелия, а также личной связи с Богом, Который был центром ее жизни». Гертруда Детцель, будучи репрессированной за свои религиозные убеждения (формально — «за антисоветскую агитацию и пропаганду»), более пяти лет провела в ГУЛАГ-е, но и в местах заключения эта смелая и верующая женщина собирала молитвенные группы, проводила евангелизацию, стремясь поделиться своим опытом Бога с каждым встреченным ею человеком. Проповедовал на Мессе епископ Аделио Дель’Оро. Он привел ряд свидетельств людей, лично знавших Гертруду, которая в годы наибольшего разгула государственного атеизма не страшилась говорить о Боге и о величии Его спасающей любви.

В заключение Святой Мессы был зачитан Эдикт о начале процесса беатификации Гертруды Детцель. Его текст будет в дальнейшем разослан в места, с которыми была связана жизнь этой святой женщины.

Биография Гертруды Детцель

Гертруда Детцель родилась 8 ноября 1904 года (по некоторым данным 1903 года) на Кубани, в селе Рождественском, в католической семье немецкого колониста Вильгельма Детцеля. В настоящее время это микрорайон Рождественский города Невинномысска Ставропольского края. Католический приход в этом селе был учрежден ещё в 1884 году и входил в состав Пятигорского деканата. В колонии была собственная деревянная церковь.

О годах детства и юности Гертруды известно мало. Она была четвертым ребенком в семье с сильными католическими традициями. Дочь церковного органиста, она с детства полюбила церковное пение, сама прекрасно пела, а во время Мессы жадно впитывала в себя то, что говорилось на проповеди. Есть упоминания о том, что Гертруда «училась в гимназии, знала немецкий, французский и даже латынь». Известно также, что Гертруда некоторое время проживала в Тбилиси и в это время много общалась с настоятелем католического храма Святых Петра и Павла столицы Грузии отцом Эммануилом Вардидзе.

С началом войны Гертруда Детцель как подходящая по возрасту и бездетная была отправлена в южно-казахстанский город Пахта Арал, где вместе со своими землячками собирала хлопок. В 1943 году Гертруду направили в Гурьевскую область, где вместе с другими женщинами-немками она работала на нефтяном промысле Байчунас. В этот период Гертруда самоотверженно трудится и на другом поприще: на ниве проповеди Евангелия. Ежедневно, после тяжелого рабочего дня, она находит время для Бога, а по воскресеньям под руководством Гертруды женщины собираются на общую молитву. На Гертруду поступали многочисленные доносы, и в итоге 7 сентября 1949 года ее арестовали, судили и приговорили к 10 годам исправительно-трудовых работ.

Пока Гертруда отбывала свой лагерный срок, вокруг нее образовалась новая молитвенная группа, а начальник лагеря, просматривая во время амнистии 1954 года дело Г. Детцель, сразу принял решение ходатайствовать о ее досрочном освобождении: «эту немку нужно быстрее выпускать, а то, глядя на нее, у меня тут скоро все будут молиться». На суде, ознакомившись с «составом преступлений» Гертруды: «учила людей, крестила, хоронила, навещала больных», — судьи, посовещавшись между собой, пришли к единому мнению: «перед нами святая женщина». После зачитанного постановления об освобождении Гертруда вначале поблагодарила Бога (ибо всё доброе исходит от Бога), затем — власть и всех присутствующих. В заключительном слове она сказала: «Я — католичка, наша вера требует от нас, чтобы все свои знания мы передавали ближнему и помогали ему, ибо что делаешь для ближнего — делаешь для Бога».

После отбытия лагерного срока Гертруда поселилась в Караганде. Здесь она стала первой помощницей нелегально служившим священникам, организатором подпольной религиозной жизни верующих. Гертруда собирала людей в молитвенные группы, молилась с ними по розарию, читала Святое Писание и проводила катехизацию, иначе говоря, насколько могла заменяла священника. По словам Преосвященного Клеменса Пиккеля, «Гертруда Детцель делала чрезвычайно много для организации церковной жизни в СССР в то время, когда любая форма этой жизни подвергалась гонениям». Оставаясь формально мирянкой (хотя она с раннего детства мечтала о монашестве), Гертруда Детцель сумела воспитать целое поколение будущих сестер-монахинь – Служительниц Иисуса в Евхаристии.

Гертруда Детцель отошла в вечность 16 августа 1971 г. и была похоронена на кладбище карагандинского района Майкудук. В наши дни на её могилу нередко приходят и приезжают паломники.