Открылся Молодежный Центр Архиепархии Божией Матери в Москве

19 октября в Москве состоялось открытие Молодежного Центра – первая встреча, призванная объединить молодых людей архиепархии ради общего служения Христу. Осознать свое призвание, найти место в Церкви, поделиться своими талантами с другими – во всём этом и намерено помогать молодежное сообщество, — говорится в сообщении опубликованном на сайте Информационной службы столичной митрополии.

Большую часть участников, как и предполагалось, составляла молодежь, но были также люди постарше, представители монашества, о. Кирилл Горбунов и сам архиепископ Павел Пецци, благодаря которому и стала возможна организация Молодежного Центра. Позже некоторые участники поделились, что пришли на встречу по его приглашению. Немало человек приехали из других городов – Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тулы, Брянска, Орла, Калуги. Один из важных принципов Молодежного Центра – не замыкаться группой в рамках одного города, а попытаться объединить молодежь всей архиепархии.

Встреча началась со вступительного слова Оксаны Пименовой – именно ей принадлежала идея Центра, она получила разрешение архиепископа, нашла людей, которые были готовы помочь с организацией. Оксана рассказала о своем участии в Синоде епископов по теме «Молодежь, вера и распознавание призваний», вдохновившем на открытие Центра. Главными задачами встречи были генерирование идей и сбор мнений, чтобы понять, в чём и чем может быть полезен Молодежный Центр. Для этого участники разделились на группы, предварительно получив материал для размышления – несколько вопросов о себе и своем месте в мире, а также подборку цитат из Постсинодального послания Папы Франциска «Christus Vivit», адресованного прежде всего молодежи.

Трудно заранее предугадать, какие темы больше волнуют молодежь – жизнь прихода, социальные проблемы, личные трудности… В процессе обсуждения выяснилось: волнует всё и сразу, и у многих уже есть в запасе немало интересных идей. Дискуссии в группах были очень оживленными. Ребята делились опытом, рассказывали о проблемах, предлагали возможные решения, на ходу придумывали проекты и приглашали друг друга объединяться ради их воплощения. Заключительным аккордом стало подведение итогов и выступление архиепископа. Он высоко оценил это начинание и выразил надежду, что оно поможет молодым людям найти свой путь ко Христу и послужить миру.

В конце мероприятия каждый получил анкету с несколькими вопросами, призванными помочь разобраться, какие темы и идеи в данный момент наиболее актуальны. Сбор анкет продлится еще две недели, оставить свое мнение тем, кто не смог приехать на первую встречу, но хотел бы присоединиться, предложено через онлайн-форму, помещенную на сайте архиепархии. Там же указаны координаты новообразованного Молодежного Центра в соцсетях.

Фото с сайта Информационной службы Архиепархии Божией Матери в Москве