От последствий коронавируса скончалась одна из старейших сотрудниц ОВЦС монахиня Феодора (Лапковская)

От последствий коронавируса скончалась одна из старейших сотрудниц ОВЦС монахиня Феодора (Лапковская)

Июнь 19, 2020

Одна из старейших бывших сотрудниц Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата монахиня Феодора (Лапковская) умерла 18 июня на 65-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Религия» замглавы ОВЦС протоиерей Николай Балашов. «Это утрата, оплакиваемая многими в нашей Церкви. Кто ее знал, тот не забудет», – отметил священник.

Он напомнил, что монахиня Феодора начинала церковное служение еще мирянкой в Издательском совете Русской Православной Церкви при митрополите Питириме в 1980-е годы. Позже пришла работать в ОВЦС, где была ведущим сотрудником Секретариата по зарубежным учреждениям .»Она была участливый в жизни других людей и проницательный человек, могла дать рассудительный и мудрый совет, благодаря чему с ней охотно общались многие выдающиеся церковные деятели», – рассказал собеседник агентства. В последние годы жизни мать Феодора заботилась о престарелых сотрудниках синодальных учреждений.

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, в свое время также долго проработавший в ОВЦС, сообщил, что монахиня Феодора, помогая другим, сама отказалась лечь в больницу. «Свой ковид решила лечить дома сама. Друзья с месяц назад нашли ее дома без сознания. С тех пор была в коме. Царствия Небесного!» – сказал он.

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