От последствий коронавируса скончалась одна из старейших сотрудниц ОВЦС монахиня Феодора (Лапковская)

Одна из старейших бывших сотрудниц Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата монахиня Феодора (Лапковская) умерла 18 июня на 65-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Религия» замглавы ОВЦС протоиерей Николай Балашов. «Это утрата, оплакиваемая многими в нашей Церкви. Кто ее знал, тот не забудет», – отметил священник.

Он напомнил, что монахиня Феодора начинала церковное служение еще мирянкой в Издательском совете Русской Православной Церкви при митрополите Питириме в 1980-е годы. Позже пришла работать в ОВЦС, где была ведущим сотрудником Секретариата по зарубежным учреждениям РПЦ.»Она была участливый в жизни других людей и проницательный человек, могла дать рассудительный и мудрый совет, благодаря чему с ней охотно общались многие выдающиеся церковные деятели», – рассказал собеседник агентства. В последние годы жизни мать Феодора заботилась о престарелых сотрудниках синодальных учреждений.

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, в свое время также долго проработавший в ОВЦС, сообщил, что монахиня Феодора, помогая другим, сама отказалась лечь в больницу. «Свой ковид решила лечить дома сама. Друзья с месяц назад нашли ее дома без сознания. С тех пор была в коме. Царствия Небесного!» – сказал он.