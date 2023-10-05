От епископов: молитвенная подготовка к Юбилейному году

Как было объявлено ранее, 2025 год станет Юбилейным, то есть особым годом молитв о милосердии Божием и о прощении грехов. В качестве подготовки к Юбилею Церковь просит верных пройти путь обновленного осмысления жизни Церкви.

В связи с этим епископы приглашают верных и общины до начала Великого поста 2024 года прочитать, совместно или индивидуально, хотя бы один из документов Второго Ватиканского собора, например Конституции о Литургии, о Церкви, о Слове Божием, или о Церкви в современном мире (эти тексты можно найти здесь).

Также можно совместно или индивидуально прочесть и осмыслить Апостольское обращение Папы Франциска Evangelii gaudium («Радость Евангелия»).

В течение времени между Пепельной средой (14 февраля 2024 г.) и началом Адвента (1 декабря 2024 г.) епископы рекомендуют часто собираться для поклонения Святым Дарам.

Стоит также провести углубленные, например трехдневные, приходские реколлекции, включающие моменты тишины и личного размышления.

На протяжении всего времени подготовки к Юбилею верующим рекомендуется собираться для совместного углубленного и сознательного молитвенного чтения Священного Писания (Lectio Divina), по возможности под руководством и с участием священников и монашествующих.



Источник: Информационная служба Архиепархии