Орган не католической церкви: суд отказался вернуть кировскому приходу здание Вятской филармонии

Римско-католический приход Пресвятого Сердца Иисуса в Кирове при поддержке Ватикана не смог вернуть в собственность Александровский костел, в котором многие годы располагается органный зал Вятской филармонии. Католики пытались отсудить построенное в 1903 году здание у областного министерства имущества, приводя в пример массовую передачу религиозных объектов Русской Православной Церкви. Они заручились экспертным заключением о том, что костел сохранил свой исторический облик. Однако арбитражный суд посчитал внутреннюю реконструкцию достаточным основанием для отказа. Истцы намерены обжаловать его вплоть до международных инстанций. Сообщает издание Коммерсантъ.

Арбитражный суд Кировской области опубликовал судебное решение об отказе в удовлетворении иска местного Римско-католического прихода Пресвятого Сердца Иисуса, заявленного к региональному Министерству имущества. Кировские католики не первый год пытаются получить в собственность Александровский костел. В 1992 году католический храм был приспособлен под концертный зал Вятской филармонии с органом Hugo Mayer (26 регистров и 1,5 тысячи труб). На этом инструменте почти три десятилетия исполняют произведения органисты со всего мира. Сам костел был построен в 1903 году и назван в честь императора Александра III. До 1922 года в здании располагались храм и школа. В 1933 году оно потребовало ремонта, однако, по архивным данным, католики не смогли его организовать, перестали платить ренту и налог со строений, костел был заброшен (по другим сведениям, священников репрессировали). Поэтому в храме сначала разместили общежитие, а затем кафедры ветеринарного института, позднее в нем работало местное общество слепых. В начале 1990-х здание бывшего костела в Кирове отреставрировали под филармонию, достроив подземное помещение. Католический приход решил вернуть себе храм, ссылаясь на многочисленные возвраты имущества Русской Православной Церкви. Для начала католики просили часть помещений в безвозмездное пользование на 49 лет. В правительстве Кировской области им отказали, сообщив, что объект на кадастровом учете стоит целиком и передача его отдельных частей невозможна. Тогда приход потребовал вернуть в собственность всё здание, в котором иногда проводятся богослужения.

В споре с властями кировских католиков поддержала Римско-Католическая Архиепархия Божией Матери в Москве и Апостольский нунций Челестино Мальоре. Он лично просил губернатора Игоря Васильева отдать католикам хотя бы верхнюю часть здания, а остальные помещения сохранить за филармонией, не нарушая ее прав и не создавая проблем музыкантам и слушателям. Губернатор Васильев пообещал дать верующим больше времени на отправление религиозных обрядов в костеле, но без его передачи. Как пояснили в Министерстве имущества, здание не может быть отдано католическому приходу, поскольку после череды реконструкций в советские и постсоветские годы оно утратило свое «религиозное назначение», хотя и сохранило почти полностью свой исторический облик. В суде чиновники доказывали, что инвентаризация здания в 1953 и 1959 годах показала изменения планировки и функционального назначения, и фактически костел является «новоделом» с восстановленными историческими фасадами. Католики оперировали заключением московского АНО «Центр строительных экспертиз» о том, что в результате изменений здание не утратило своего назначения и не может считаться новым зданием. Эксперты сделали вывод, что все реставрационные работы и внутренние переделки лишь вернули ему исторический облик, и костел вместе с достроенными подвалами и коммуникациями представляет собой единое капитальное строение.

Это заключение суд отклонил, сославшись на то, что эксперты не отрицают приспособления здания под концертно-выставочный зал после неоднократных переделок. Суд постановил, что после реставрации у здания появились качественно иные инженерно-технические и архитектурные свойства для иного целевого назначения. При этом наименование памятника истории и культуры «Александровский костел», сохраненное при внесении в реестр объектов культурного наследия, не свидетельствует о его предназначении как религиозного объекта.

Представитель истцов Ян Чеботарев назвал судебное решение «абсолютным бардаком», сообщив, что будет обжаловать его вплоть до международных судов. «Экспертиза показала: несмотря на реконструкцию в советские годы, само здание сохранилось в целости и было лишь приспособлено под органный зал. Однако суд решил, что для утраты его религиозного назначения достаточно любых изменений», – отметил юрист. По его словам, в судебной практике передачи зданий РПЦ достаточно примеров, когда суды возвращали церкви построенные на месте храмовых руин торговые и офисные центры. Ян Чеботарев не исключил, что на суд оказали давление власти, которые принципиально не хотят уступать помещение костела. Настоятель католического прихода священник Григорий Зволинский также раскритиковал выводы суда. «Другого решения не могло быть принято. Судьи подписывают и выполняют только то, что им прикажут сверху. Как гласит поговорка: ‘Бумага всё стерпит’. Мы не падаем духом, зная, что после Страстной Пятницы наступает Воскресение. Сегодня очередной судья подписала себе ‘духовный приговор’», – написал отец Григорий в соцсетях. В Вятской филармонии остались довольны решением суда: в своем отзыве они ссылались на право граждан свободно слушать мировые музыкальные шедевры.