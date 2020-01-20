Ординарий для католиков византийского обряда на территории России возглавил богослужение праздника Крещения в Новосибирске

Ординарий для католиков византийского обряда на территории России возглавил богослужение праздника Крещения в Новосибирске

Январь 20, 2020

19 января, в день праздника Крещения Господня по Юлианскому календарю, Ординарий для католиков византийского обряда на территории Российской Федерации Владыка возглавил Божественную Литургию с чином Великого водосвятия в часовне Блаженных Преподобномучениц Олимпии и Лаврентии в нижнем помещении Кафедрального собора в Новосибирске. Владыке сослужил архимандрит .

По завершении богослужения Преосвященный Иосиф поздравил прихожан общины с праздником Крещения, а далее рассказал о своей недавней встрече с главой Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Иларионом (Алфеевым). Владыка Иосиф Верт отметил тот факт, что вопрос о греко-католиках на канонической территории РПЦ по-прежнему остается «проблемным местом» в диалоге между Православной и Католической Церквами, но, вместе с тем, дал позитивную оценку состоявшейся встрече, назвав ее «важным шагом» в экуменическом общении. Кстати в пастырском прошлом епископа Иосифа Верта и митрополита Илариона Алфеева есть нечто общее: оба они начинали свой иноческий и священнический путь в Литве. Владыка Иларион в конце 80-х – начале 90-х был там викарным священником, а затем и настоятелем ряда храмов, включая Благовещенский кафедральный собор в Каунасе. В ходе беседы он упомянул о своем почитании великой католической святыни – иконы Божией Матери Остробрамской («Черной Мадонны»).

Празднование Крещения в греко-католической общине Новосибирска завершилось традиционным чаепитием. Эта трапеза любви была, как обычно, подготовлена силами самих прихожан.

По информации Алексея Чернинского

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