Владыка Иосиф Верт встретился с митрополитом Иларионом (Алфеевым)

13 января 2020 года в Москве в приходском доме храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона с Ординарием Преображенской епархии в Новосибирске епископом Иосифом Вертом.

Во встрече приняли участие Апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре и сотрудник ОВЦС священник Алексий Дикарев.

Митрополит Иларион приветствовал гостей, поздравив их с Рождеством Христовым и Новым годом. В ходе беседы стороны обсудили актуальное состояние православно-католических отношений на территории России, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.



Источник: Служба коммуникации ОВЦС