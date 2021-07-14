Орден Братьев Меньших избрал нового Генерального настоятеля

Генеральный Капитул Ордена Братьев Меньших, который проходит в Риме с 3 по 18 июля 2021 года, выбрал 121-го преемника Святого Франциска Ассизского. Генеральным настоятелем ордена стал о. Массимо Фузарелли, который до сих пор возглавлял францисканскую провинцию св. Бонавентуры в Лацио и Абруццо. Он будет возглавлять Орден Братьев Меньших до 2027 года и заменит в этом служении о. Майкла Перри OFM, который завершил свою каденцию.

Во вторник 13 июля в Международном колледже капуцинов Сан-Лоренцо-да-Бриндизи в Риме кардинал Жуан Брас ди Авис, Префект Конгрегации по делам Институтов Посвященной Жизни и Обществ Апостольской Жизни, назначенный Папой Франциском в качестве делегата на Генеральный Капитул Ордена Братьев Меньших (OFM) объявил, что новым Генеральным министром этого Францисканского Ордена на шестилетний период 2021-2027 гг. избран Брат Массимо Джованни Фузарелли.

Новый глава Ордена Братьев Меньших родился 30 марта 1963 года в Риме.

В 1982 году впервые одел францисканскую рясу, а 30 июля 1983 года в Провинции Рима торжественно принес Вечные Обеты. Брат Массимо Фузарелли изучал философию и теологию в Папском Антонианском университете, получив степень получил степень бакалавра богословия в 1988 году, а затем степень лиценциата. В 1992 году защитил докторскую степень по святоотеческому богословию в Патристическом институте Августиниана. В 1991- 1996 годах преподавал святоотеческое богословие в Институте религиозных наук Папского Антонианского университета. В дальнейшем выполнял различные пастырские обязанности и формационное служение в Ордене. В июле 2020 года был избран настоятелем Провинции святого Бонавентуры.

Ранее мы уже сообщали, что проходящий сейчас в Риме Генеральный Капитул Ордена Братьев Меньших собрал 118 делегатов со всех континентов. Его главная тема звучит так: «Обновить наше видение. Определить наше будущее».