В Риме проходит Генеральный Капитул францисканского Ордена Братьев Меньших

В минувшую субботу в Риме начал работу Генеральный Капитул Ордена Братьев Меньших. Его главная тема — «Обновить наше видение, взрастить наше будущее». В течение 15 дней францисканцам предстоит обсуждить актуальные и перспективные вопросы своего сообщества.

С 3 по 18 июля 2021 года 118 братьев из разных провинций и общин собрались в Международном колледже капуцинов Сан-Лоренцо-да-Бриндизи, который расположен на полпути между аэропортом Леонардо да Винчи во Фьюмичино и историческим центром Рима, чтобы сообща решить — как наилучшим образом продвигать духовное богатство и жизнь Ордена, как сегодня вернее распознать Божий призыв к духовному обновлению и дальнейшему возрастанию в деле служения Евангельскому благовестию мира и добра.

«В нынешние и нестабильные времена нашего мира мы, Братья Меньшие, благодарим Всемогущего Бога за дар Веры и Братства, которые являются несомненными, за опыт Добра и Красоты, которые нас окружают, и за Надежду, которая вечно зарождается в человеческом сердце. Давайте молиться за членов нашего Ордена и за весь наш Орден, потому что мы с радостью откликаемся на призыв Апостола Павла: ‘Восстаньте, спящие … и просветит вас Христос!’ (Еф 5:14)».

Ещё одна задача, которая стоит перед делегатами — выбрать из предложенных кандидатур того, кто на период до следующего Капитула станет служить Ордену в качестве Генерального министра. А также решить, которые из братьев станут его советниками.

В работе форума принимает участие префект Конгрегации евангелизации народов и президент Caritas Internationalis кардинал Луис Антонио Тагле, сообщает сайт ofmcapgen2021.org.

В свою очередь, президент Фонда святого Франциска Ассизского (глава территориальной единицы Ордена францисканцев, объединяющей монашеские общины в России) брат Стефано Инверницци OFM призывает всех добрых католиков посильно сопровождать работу Генерального Капитула усердными молитвами: «Да будет Святой Дух освящать всех участвующих в нем Братьев!».