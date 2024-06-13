Опубликовано послание Папы Франциска на VIII Всемирный день бедных

Папа Франциск обнародовал послание на VIII Всемирный день бедных, который в этом году будет отмечаться 17 ноября на тему «Молитва бедных возносится к Богу». Передает русская служба Vatican News.

Связывая это событие с предстоящим Юбилеем Святого 2025 года, Епископ Рима призывает верующих задуматься над темой всемирного дня и «прочитать» её на лицах и в историях бедных, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, «чтобы наша молитва стала путём к общению с ними и к участию в их страданиях».

Неимущие, по словам Святейшего Отца, занимают привилегированное место в сердце Бога. «Будучи внимательным и заботливым отцом, Господь знает о страданиях Своих детей» и заботится о тех, кто больше всего нуждается в помощи: о бедных, отверженных, страждущих и забытых. «Никто не исключён из Его сердца, потому что в Его глазах мы все бедные и нуждающиеся». Папа Франциск отмечает: к сожалению, сегодняшний менталитет требует от людей становиться кем-то и делать себе имя любой ценой, но «счастье нельзя обрести, попирая права и достоинство других». Насилие, вызванное войнами, ясно проявляет высокомерие тех, кто считает себя сильным перед людьми, однако правда в том, что «они убогие в глазах Бога».

«Сколько же людей обнищало из-за ошибочной политики, связанной с оружием! Сколько невинных жертв! И мы не можем отвернуться от этого».

Размышляя об ужасающих реалиях современности, в этот год, посвящённый молитве, мы «призваны разделить молитву неимущих и молиться вместе с ними», – подчёркивает Епископ Рима.

Обращаясь непосредственно к бедным, Папа Франциск призывает не терять уверенности в том, что Господь близок и внимателен к каждому из них. По словам библейской Книги Сираха, «суд Господень будет в пользу бедных», а из нищеты, таким образом, «может вознестись песнь самой искренней надежды».

Святейший Отец с удовлетворением отмечает, что Всемирный день бедных стал обязательным для каждой церковной общины. «Эту пастырскую возможность нельзя недооценивать», ибо это повод для реализации начинаний, которые конкретно помогают бедным. Мы должны благодарить Господа «за людей, готовых выслушать и поддержать самых неимущих среди нас».

Папа Франциск подчёркивает: если молитва не переходит в конкретные действия, она тщетна; действительно, вера сама по себе, если у неё нет дел, мертва (см. Иак 2,26). Однако «без молитвы дела милосердия рискуют превратиться в филантропию, которая вскоре себя исчерпает».

В преддверии Юбилейного года Епископ Рима призывает верующих стать паломниками надежды и проявлять знаки любви, особенно к тем, кто нуждается в них больше всего: время страданий и войн требует мира и молитвы. Каждый христианин, подражая Иисусу и Его святым, призван стать настоящим другом бедных и быть солидарным с «последними», пишет в конце послания Святейший Отец.