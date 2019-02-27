Опубликовано послание Папы Франциска на Великий Пост

«Давайте оставим эгоизм, самолюбование и обратимся к Пасхе Иисуса, будем ближе к братьям и сёстрам в их нуждах, разделим с ними свои духовные и материальные блага». Таковы ключевые призывы из Послания Папы Франциска на Великий Пост 2019 года.

Четыредесятница Сына Божьего «была вхождением в пустыню творения, чтобы сделать её заново садом единства с Богом, каковым она была до первородного греха». Подобным образом христиане призваны «всё более интенсивно и конкретно воплощать Пасхальную тайну в своей личной, семейной и общественной жизни», прежде всего через «пост, молитву и милостыню». Пост, пишет Святейший Отец, означает отказ от искушения «поглощать всё ради удовлетворения своей жадности»; молитва означает «отказ от идолопоклонства и самодостаточности»; дела милосердия помогают нам «отойти от безумия накопительства для себя, от иллюзии, будто можно обеспечить себя будущим, которое нам не принадлежит». На этих путях мы сможем «заново открыть для себя радость замысла, который Бог вложил в творение и в наши сердца»: любовь, единственный источник подлинного счастья. Приближаясь к Пасхе, верующие призваны обновить свои лица и христианские сердца «через покаяние, обращение и прощение», и это задание вовлекает всё творение, дабы выйти «из рабства испорченности и прийти к свободе славы детей Божьих». Это сбудется, когда дети Божьи проявят себя, то есть когда христиане и все люди решительно приступят к непростому труду обращения.

В своём послании Епископ Рима подчёркивает, что «если мы не будем постоянно стремиться к Пасхе, к горизонту Воскресения Христова, то, безусловно, нас захватит логика всего и сразу, ненасытного накопительства». Как только прервалось общение с Богом, прервались и отношения людей с окружающей средой, в которой они призваны жить, с садом, превратившимся в пустыню. Речь идёт о том грехе, который склоняет человека считать себя богом творения, чувствовать себя его абсолютным властителем и использовать его не для целей, задуманных Творцом, а ради собственных интересов, во вред созданиям и другим людям. Когда человек решает отказаться от Закона Божьего, от Закона любви, тогда неизбежно утверждается «Закон сильнейшего над слабым». Папа Франциск отмечает, что грех, который обитает в сердце человека и проявляется в алчности, в жажде неумеренного благополучия, безразличия к благу других, приводит к эксплуатации творения, людей и окружающей среды. Мотивом всего этого является неутолимая жадность, которая считает любое желание правом и рано или поздно уничтожит даже тех, кто господствует над творением.

Святейший Отец подчёркивает, что время Великого Поста должно стать поводом для того, чтобы принять в реалиях собственной жизни победу Христа над грехом и смертью, дабы преобразующая сила Бога охватила всё земное творение.

Источник: Vatican News