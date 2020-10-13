Онлайн-заседание Совета кардиналов

После перерыва, вызванного карантинными мерами из-за пандемии COVID-19, в Ватикане возобновляются периодические встречи Совета кардиналов, созданного Папой Франциском для помощи в проведении реформы Римской Курии. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

13 октября в режиме онлайн пройдёт очередное заседание Совета кардиналов (С6). Директор пресс-службы Святейшего Престола Маттео Бруни заявил, что на повестке дня будет также обсуждаться вопрос о том, каким образом продолжать встречи в условиях продолжающегося кризиса в области здравоохранения.

Последнее на данный момент, 33-е заседание проходило с 17 по 19 февраля этого года, затем встречи были прерваны из-за пандемии коронавируса.

В ходе февральской сессии кардиналы Пьетро Паролин, Оскар А. Родригес Марадиага, Рейнхард Маркс, Шон Патрик О’Мэлли, Джузеппе Бертелло и Освальд Грасиас продолжили углублённый анализ и доработку проекта новой апостольской конституции о Римской Курии. После утверждения этот документ заменит собой конституцию Pastor bonus, обнародованную Иоанном Павлом II.