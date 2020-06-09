Онлайн-кинотеатр ОККО представил седьмой фильм цикла «Католики России»

Онлайн-кинотеатр ОККО представил седьмой фильм цикла «Католики России», сообщает сайт Архиепархии Божией Матери в Москве.

В очередной серии – беседуют московский католик Николай Сыров и генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. Цикл запланирован из 10-ти серий. Сериал доступен после регистрации, все серии бесплатны.

Смотреть первую серию: https://bit.ly/3eRAbOi

Смотреть вторую серию: https://bit.ly/2xDgZD6

Смотреть третью серию: https://bit.ly/3bjzI4p

Смотреть четвертую серию: https://bit.ly/2TeO0NK

Смотреть пятую серию: https://bit.ly/2yPoPu7

Смотреть шестую серию: https://bit.ly/2AxS2KB

Смотреть седьмую серию: https://bit.ly/2AMvfLc.