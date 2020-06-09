Онлайн-кинотеатр ОККО представил седьмой фильм цикла «Католики России»
Онлайн-кинотеатр ОККО представил седьмой фильм цикла «Католики России», сообщает сайт Архиепархии Божией Матери в Москве.
В очередной серии – беседуют московский католик Николай Сыров и генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. Цикл запланирован из 10-ти серий. Сериал доступен после регистрации, все серии бесплатны.
Смотреть первую серию: https://bit.ly/3eRAbOi
Смотреть вторую серию: https://bit.ly/2xDgZD6
Смотреть третью серию: https://bit.ly/3bjzI4p
Смотреть четвертую серию: https://bit.ly/2TeO0NK
Смотреть пятую серию: https://bit.ly/2yPoPu7
Смотреть шестую серию: https://bit.ly/2AxS2KB
Смотреть седьмую серию: https://bit.ly/2AMvfLc.
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