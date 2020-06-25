Онлайн-кинотеатр ОККО представил девятый фильм цикла «Католики России»

В очередной серии – беседа с Оксаной Пименовой, ответственной за работу с молодёжью в Архиепархии Божий Матери в Москве. Цикл запланирован из 10-ти серий. Сериал доступен после регистрации, все серии бесплатны, сообщает сайт Архиепархии Божией Матери в Москве.

Смотреть первую серию: https://bit.ly/3eRAbOi

Смотреть вторую серию: https://bit.ly/2xDgZD6

Смотреть третью серию: https://bit.ly/3bjzI4p

Смотреть четвертую серию: https://bit.ly/2TeO0NK

Смотреть пятую серию: https://bit.ly/2yPoPu7

Смотреть шестую серию: https://bit.ly/2AxS2KB

Смотреть седьмую серию: https://bit.ly/2AMvfLc

Смотреть восьмую серию: https://bit.ly/3fycxpz

Смотреть девятую серию: https://bit.ly/315W3RG