Онлайн-кинотеатр ОККО представил девятый фильм цикла «Католики России»
В очередной серии – беседа с Оксаной Пименовой, ответственной за работу с молодёжью в Архиепархии Божий Матери в Москве. Цикл запланирован из 10-ти серий. Сериал доступен после регистрации, все серии бесплатны, сообщает сайт Архиепархии Божией Матери в Москве.
Смотреть первую серию: https://bit.ly/3eRAbOi
Смотреть вторую серию: https://bit.ly/2xDgZD6
Смотреть третью серию: https://bit.ly/3bjzI4p
Смотреть четвертую серию: https://bit.ly/2TeO0NK
Смотреть пятую серию: https://bit.ly/2yPoPu7
Смотреть шестую серию: https://bit.ly/2AxS2KB
Смотреть седьмую серию: https://bit.ly/2AMvfLc
Смотреть восьмую серию: https://bit.ly/3fycxpz
Смотреть девятую серию: https://bit.ly/315W3RG
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