Община Святого Эгидия стала лауреатом премии Зайеда

Община Святого Эгидия и кенийка Шамса Абубакар, посвятившая себя миротворчеству, стали лауреатами премии «Зайед» за общечеловеческое братство. Об этом было объявлено 31 января. Церемония награждения пройдет 4 февраля, когда отмечается Всемирный день общечеловеческого братства, сообщает русская служба Vatican News.

Эта награда присуждается уже в четвертый раз: она отмечает тех, кто вносит выдающийся вклад в строительство более мирного и солидарного мира через продвижение ценностей братства и вдохновляющий пример мирного сожительства.

Община Св. Эгидия стала лауреатом премии за вклад в успешное проведение мирных переговоров и разрешение конфликтов с помощью религиозной дипломатии и межкультурного диалога в разных частях планеты. Католическая община известна своей деятельностью по защите беженцев и, в частности, созданием гуманитарных коридоров для тех, кто прибывает в Европу из горячих точек.

Госпожа Шамса Абубакар получила высокую награду за самоотверженный труд в деле воспитания молодежи в Кении и спасения молодых людей от неблагополучных ситуаций, а также защиты женщин от насилия.

«Лауреаты этого года демонстрируют, как люди, приверженные совместной работе на общее благо, могут помочь исцелить наш израненный мир», — прокомментировал решение судейской комиссии входящий в нее кардинал Луис Антонио Тагле. Вместе с ним в независимую комиссию вошли представители ООН, общественные деятели со всего мира и представитель Мусульманского совета старейшин.

Премия «Зайед» с призовым фондом в размере 1 миллиона долларов была учреждена в 2019 году в ознаменование исторической встречи в Абу-Даби Папы Франциска и Верховного имама Аль-Азхара Ахмада Аль-Тайиба. В ходе встречи был подписан Документ об общечеловеческом братстве. Награда названа в честь основателя ОАЭ шейха Зайеда бин Султана Аль-Нахайяна, известного своим гуманизмом и стремлением помогать людям независимо от их происхождения, поясняется в пресс-релизе комиссии по вручению премии.