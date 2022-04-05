Община Св. Эгидия призывает ЕС к однородной миграционной политике

Община Святого Эгидия выступила с заявлением в связи с очередной массовой гибелью мигрантов — почти 100 человек, пытавшихся достигнуть берегов Европы морским путем. Передает русская служба Vatican News.

Нельзя более допускать подобных смертей, говорится в заявлении: следует изменить действующие правила в отношении тех, кто ищет спасения, в частности, избегать репатриации выживших в Ливию, где они подвергаются опасности. Прежде всего Община призывает возобновить спасательные операции в Средиземноморье, а затем – обновить Дублинский регламент, который ставит в особо уязвимое положение страны, через которые мигранты впервые пересекают границу Евросоюза.

В заявлении католической общины говорится также, что «в то время как Европейский союз принял справедливое решение о предоставлении временной защиты всем украинцам, бегущим от боевых действий, необходимо безотлагательно принять новую политику, предусматривающую возможность въезда по гуманитарным мотивам также для беженцев по причине других текущих конфликтов, — некоторые из них продолжаются годами, как, например, в Сирии».

Община Св. Эгидия предлагает модель гуманитарных коридоров, которую она продвигает начиная с 2016 года и которая нашла поддержку в Италии, Бельгии, Франции и Андорре. Эти коридоры позволили въехать в Европу более чем 4,5 тысячам человек, свидетельствуя также о возможности не только принимать, но и интегрировать мигрантов.

Кроме того, отмечается в заявлении Общины, «необходимо установить более широкие квоты для законного въезда по работе, о чем уже давно просят многие предприниматели как в сельскохозяйственной, так и в промышленной сферах и в сфере услуг».

«Без этих новых иммиграционных политик будут неизбежны новые трагедии в море и в африканской пустыне», — говорится в заявлении Общины Св. Эгидия.