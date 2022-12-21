Общая аудиенция в Ватикане 21 декабря 2022 года. Папа: Господь приходит на помощь в нашем распознавании

На общей аудиенции 21 декабря Папа Франциск продолжил тему духовного распознавания, размышляя о необходимой помощи в принятии решений, которую может получить христианин, находящийся на перепутье. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к паломникам в Зале Павла VI, Святейший Отец отметил, что духовная проницательность может показаться сложной практикой, однако нелегка и сама жизнь: она всегда ставит нас перед выбором – в еде, в чтении, в работе, в отношениях, и «если мы не выбираем осознанно, то в итоге сама жизнь выбирает за нас, приводя к нежеланным результатам».

Епископ Рима подчеркнул, что «распознавание не совершается в одиночку», и для принятия верных решений всегда требуется дополнительная помощь: в самом начале нужно сопоставить предполагаемый выбор со Словом Божьим и с учительством Церкви. Это помогает разглядеть со стороны то, что по-настоящему движет нашим сердцем; помогает различить голос Бога и отличить его от навязчивых голосов, которые в итоге сбивают с толку. В истории пророка Илии – прекрасном библейском образе (см. 3 Царств 19,11-12) – Господь являет Себя «не в сильном ветре, сокрушающем скалы, не в огне или землетрясении, а в лёгком дуновении». Он не навязывает Себя, Его слова уважают слушателя и наполняют покоем, необходимым для распознания «подлинных желаний, которые Господь вложил в наши сердца». Даже самые короткие библейские фрагменты – «как маленькие телеграммы от Бога, которые попадают прямо в наше сердце». Для верующего Слово Божье является животворящим присутствием, деянием Святого Духа, Который утешает, наставляет, дарует свет, силу, обновление и волю к жизни. «Это настоящее предвкушение рая», – подчеркнул Папа Франциск, призвав христиан носить с собой карманное Евангелие и читать его хотя бы несколько минут в день.

Второй помощью в духовном распознавании являются глубокие, сокровенные отношения с Господом Иисусом. Порой может возникнуть «искажённое представление о Боге как об угрюмом и суровом судье, готовом поймать на месте преступления», но Господь Иисус, напротив, «являет Бога, полного сострадания и нежности, готового пожертвовать Собой ради встречи с нами, подобно отцу из притчи о блудном сыне (см. Лк 15,11-32)». Тот, кто пребывает перед Распятым, «чувствует совершенно новый покой, учится не бояться Бога, ибо Иисус на Кресте никого не пугает, Он – образ полного бессилия и в то же время самой совершенной любви, способной выдержать любое испытание ради нас». Святые всегда с великой любовью относились к Распятому, напомнил Папа:

«Рассказ о Страстях Иисуса – это ключевой способ твёрдо противостоять злу. В этой истории нет ни осуждения, ни обречённости, ибо она принизана ещё большим светом, светом Пасхи, позволяющим разглядеть в ужасных деяниях великий план, которому не силах помешать никакие препятствия, преграды или неудачи».

Прекрасно думать о жизни с Господом как о дружбе, крепнущей день ото дня, способной изменить сердце, подчеркнул Святейший Отец. Милосердие Бога позволяет осознать Его нежное отцовство и любовь, которым ничто не может противостоять: «Когда мы это переживаем, сердце тает и отступают любые сомнения, страхи, чувство недостойности».

По словам Папы Франциска, это напоминает о третьей великой помощи – даре Святого Духа, Который наставляет, оживляет прочитанное Слово Божье, предлагает новые смыслы, открывает прежде закрытые двери, «указывает пути жизни там, где, казалось, была только тьма и смятение». Святой Дух – «это духовное различение в действии», Божье присутствие в нас; это величайший дар, который Небесный Отец даёт тем, кто просит о нём (см. Лк 11,13).

Литургия часов начинает основные молитвы дня с призыва: «Поспеши, Боже, избавить меня. Поспеши, Господи, на помощь мне», – напомнил Святейший Отец. Мы горячо взываем о Божьей помощи, ибо в одиночку не можем идти дальше, не можем любить и жить; неудержимая молитва о спасении «исходит из глубины нашего существа» и стремится к диалогу со Святым Духом. «Цель распознавания – увидеть спасение, которое Господь совершил в нашей жизни»: мы никогда не одиноки, и если боремся, то потому, что ставки крайне высоки. «С такой Божьей помощью мы ничего не должны бояться», – сказал в конце наставления Святейший Отец.