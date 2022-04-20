Общая аудиенция Папы в Светлую среду 20 апреля (+ ФОТО)

На общей аудиенции в среду 20 апреля Папа Франциск продолжил катехизические размышления на тему старости, поставив в центр внимания уважение человеческого достоинства пожилых. Подробности передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима отметил, что люди старшего возраста обладают гораздо большим «опытом потерь и растерянности, покинутости и утрат, разочарований и сомнений». Однако у стариков даже очень серьёзные раны «неизбежно сопровождаются чувством, что в любом случае жизнь не противоречит самой себе, ибо она уже прожита». По словам Папы, Божье откровение наставляет людей особому измерению любви, побуждая почитать старшие поколения, относиться к ним с нежностью и уважением. Одна из Десяти заповедей – «Почитай отца твоего и мать твою» – говорит не только о родителях, отметил Папа: «В ней речь идёт о целом поколении, о предшествующих поколениях, уход которых также может быть медленным и продолжительным, создавая время и пространство для долгого сосуществования с другими возрастами». Почитание стариков – это должное отношение к их достоинству, проявление любви, уважения и заботы о человеческой жизни.

Однако, подчеркнул Папа, даже забота о больных, поддержка маломобильных людей и обеспечение их необходимым могут не иметь ничего общего с «почитанием». Нет почитания там, где отношение к старикам лишено деликатности, нежности и уважения, если оно превращается в грубость и злоупотребление. Почитания нет там, где «за слабость попрекают и даже наказывают как за провинность, а забывчивость и растерянность становятся поводом для насмешек и агрессии»; это может происходить в семьях и в домах престарелых, на работе или на улице.

«Поощрение в молодых людях, даже косвенное, высокомерия и даже презрения к старикам, к их слабостям и уязвимости порождает ужасные вещи, открывая путь к невообразимому произволу. Молодые люди, которые поджигают одеяло бездомного, видя в нём человеческий отброс, – это вершина айсберга, то есть презрения к жизни, далёкой от увлечений и порывов молодости, жизни, уже воспринимаемой как отброс».

Презрение, унижающее стариков, на самом деле позорит всех нас, подчеркнул Святейший Отец: «Отрывок из Книги Сираха, прослушанный в начале аудиенции, справедливо суров к подобному бесчестию, которое взывает к отмщению в очах Божьих». С другой стороны, Книга Бытия очень живописно рассказывает о глубоком уважении и деликатности, с какими сыновья Ноя отнеслись к своему охмелевшему, немощному старику отцу, отметил Папа.

«Несмотря на все материальные условия, которые более богатые и организованные общества обеспечивают старшим поколениям, – чем мы, безусловно, можем гордиться, – всё ещё кажется хрупкой и незрелой борьба за восстановление той особой формы любви, какой является почитание: необходимо всячески поддерживать и поощрять его, развивая социальную и культурную поддержку тех, кто чувствителен к этой отличительной черте ‘цивилизации любви’».

Речь не идёт о «косметике и пластической хирургии», а, скорее, о вопросе чести, отметил Папа Франциск: «Необходимо преобразить воспитание новых поколений в отношении жизни и её этапов. Общая для нас любовь к человеку, включая гордость за прожитую жизнь, не является делом стариков. Скорее, это амбиция, которая облагородит молодежь, унаследовавшую их лучшие качества».

В конце обращения Епископ Рима пожелал, чтобы «мудрость Божьего Духа помогла нам по-настоящему открыть подлинный горизонт этой культурной революции».