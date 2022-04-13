Общая аудиенция Папы: Распятый – источник нашего мира (+ ФОТО)

Утром 13 апреля 2022 года, на общей аудиенции в Зале Павла VI, Папа Франциск посвятил катехизические размышления миру, принесённому Иисусом, и призвал верующих прожить пасхальные праздники как переход от мирского менталитета к евангельскому. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец процитировал слова Христа из Евангелия от св. Иоанна: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам» (Ин 14, 27). Господь опрокидывает человеческие схемы, менталитет мира сего, согласно которому мира можно добиться лишь силой и завоеванием.

Вербное и Пасхальное воскресенья – это два разных праздника, подчеркнул Папа: вначале толпа провозглашает Иисуса Мессией и приветствует Его в Иерусалиме как царя, «который принесёт мир и славу», освободит Иерусалим от римской оккупации. Кто-то мечтал о восстановлении социального благоденствия и справедливости, видя в Иисусе идеального монарха, способного накормить толпы хлебом и сотворить великие чудеса.

По словам Епископа Рима, Иисусу предстояло пережить иную Пасху, причём настолько, что Он решил войти в Иерусалим самым смиренным способом: путь Божий коренным образом отличается от стезей мира сего – «промежутка между войнами». Мир Господень следует путём кротости и креста; берёт ответственность за других, ибо Христос взял на Себя наше зло, грех и смерть, заплатив сполна за нашу свободу. «Однако этот мягкий и мужественный мир принять нелегко»: от «Осанны» до «распни его» – очень короткий шаг, подчеркнул Папа, процитировав отрывок из «Братьев Карамазовых» Достоевского, где описывается резкая критика Великого инквизитора в отношении арестованного им Иисуса:

«Последняя причина упрёка состоит в том, что Христос, хотя и мог, никогда не хотел стать кесарем, величайшим царём мира сего, предпочитая даровать человеку свободу, а не подчинять его Себе или решать его проблемы силой. Он мог бы установить мир во всём мире, сгибая свободное, но слабое сердце человека силой верховной власти. Но Он не захотел этого, ибо уважал нашу свободу».

Мир Иисуса, подчеркнул Папа, не подавляет других, «это никогда не вооружённый мир: никогда!». Оружие Евангелия – это молитва, нежность, прощение и безвозмездная любовь к каждому ближнему.

Сила мира сего приносит разрушение и смерть, заявил Папа, мир же, принесённый Христом, «созидает историю» и сердце каждого человека, который принимает его и совершает пасхальный переход к новому менталитету:

«Особенно в нынешнем году это – благословенная возможность перейти от мирского идола к Богу христианскому, от нашей внутренней алчности к освобождающему нас милосердию, от ожидания мира, принесённого силой, к конкретному свидетельству о мире Иисуса».

В конце обращения Епископ Рима призвал верующих «встать перед Распятым, источником нашего мира, и попросить Его о мире в сердце и на всей земле».