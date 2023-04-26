Общая аудиенция Папы Франциска 26 апреля: монашествующие – бьющееся сердце благовестия (+ ФОТО)

Утром 26 апреля на площади Святого Петра Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений на тему благовестия, посвятив размышления выдающимся свидетелям апостольского рвения – монахам и монахиням. Передает русская служба Vatican News.

По словам Святейшего Отца, иноки отрекаются от себя и от мира сего, чтобы следовать за Иисусом путями нестяжания, целомудрия и послушания, а также непрестанно ходатайствовать за всех. Они – пульсирующее сердце проповеди в Церкви: их молитва – кислород для всех и незримая сила, поддерживающая миссию. Не случайно покровительницей миссий является монахиня, святая Тереза Младенца Иисуса: она понимала, что у Церкви есть сердце, что лишь любовь движет членами Церкви, а если бы она угасла, то апостолы перестали бы проповедовать Евангелие, мученики перестали бы проливать свою кровь. Она писала: «О Иисусе, Любовь моя, наконец-то я нашла своё призвание: моё призвание – это Любовь. <…> В сердце моей Матери-Церкви я буду любовью». Эта любовь ко всем, подчеркнул Епископ Рима, вдохновляет созерцательную жизнь монахов и монахинь, находя воплощение в их заступнической молитве.

Святейший Отец привёл в качестве другого примера армянского монаха св. Григория Нарекского (Григора Нарекаци), авву и Учителя Церкви, который жил около 1000 года. Почти всю жизнь он провёл в стенах монастыря и там научился исследовать глубины человеческого духа; сочетая стихи и прозу, он достиг вершины армянской литературы и духовности. По словам Папы Франциска, больше всего в нём поражает вселенская солидарность. Именно так поступал Иисус, беря на Себя проблемы мира, тяготы, болезни. Монашествующие, отметил Папа, – великие благовестники и, хотя их жизнь скрыта от глаз мира сего, своим словом, примером, заступничеством и ежедневными трудами они являются мостом заступничества за всех людей.

«Они проливают слёзы о собственных грехах, ведь все мы грешники; они плачут о грехах всего мира, молятся и ходатайствуют сердцем и руками, воздетыми к небесам. Подумаем об этом нашем особенном ‘резерве’ в Церкви: это реальная сила, которая движет вперёд Народ Божий. Именно отсюда у людей, у Народа Божьего привычка: при встрече с монахом или монахиней говорить: ‘Помолись обо мне, помолись за меня’. Люди знают, что такое заступническая молитва. Нам будет полезно – насколько это возможно – посетить какой-нибудь монастырь, ибо там молятся и трудятся. У каждого своё правило, но руки там всегда заняты: заняты работой, заняты молитвой. Пусть Господь дарует нам новые монастыри, монахов и монахинь, которые своим ходатайством будут вести Церковь вперёд».

В конце общей аудиенции Епископ Рима сказал:

«Мои мысли – обращённые к молодым людям, к больным, старикам и молодожёнам, – вдохновлены явлением Христа двум ученикам из Эммауса (см. Лк 24,13-35). Умейте встречаться с Господом Иисусом в молитве и размышлениях, и тогда ваше сердце, как у путников на дороге в Эммаус, загорится стремлением, восхищением и уверенностью, которые может даровать лишь Божественный Учитель. Братья и сёстры, не будем забывать молиться о многострадальной Украине. Всем моё благословение».