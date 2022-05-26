Общая аудиенция 25 мая. Папа: старики учат молодых поиску справедливости

На общей аудиенции в среду Папа Франциск продолжил размышления о старости и обратился к очередной «библейской жемчужине»: ветхозаветной Книге Екклесиаста, передает русская служба Vatican News.

При первом прочтении эта короткая книга оставляет в недоумении своим знаменитым рефреном «всё суета»: всё – погоня за ветром, туман и пустота. Однако, отметил Папа, «постоянные колебания Екклесиаста между смыслом и бессмыслицей являются ироническим отображением познания жизни, оторванного от жажды справедливости, гарантом которой является Божий суд». На своих последних страницах книга указывает путь выхода из испытания: «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека» (Еккл 12,13).

Перед лицом жестоких реалий мы также подвергаемся сомнениям, разочарованиям, и «почти неизбежно» это происходит в старости. Однако если пожилые люди – со всем своим житейским опытом – «хранят горячее стремление к справедливости, тогда есть надежда на любовь, а также на веру», подчеркнул Святейший Отец. Для современного мира прохождение через этот кризис стало решающим, ибо «культура, которая берётся всё измерять и всем манипулировать, в итоге приводит к коллективной деморализации смысла, любви, добра», отнимая желание действовать. «Знание, освобождающее людей от нравственности, поначалу кажется источником свободы и энергии, но вскоре превращается в паралич души».

По словам Папы, Екклесиаст со свойственной ему иронией разоблачает этот роковой соблазн, «психоз всезнания», порождающий бессилие воли. Древние монахи точно определили такую духовную болезнь словом «акедия»: это не просто лень или депрессия, «а, скорее, отказ от познания мира, отсутствие ревности о справедливости и последующих действий».

Утверждение бессмысленности и бессилие, порождённые отвержением любой этической ответственности и привязанности к истинному, «не безобидны», подчеркнул Епископ Рима: они открывают дверь агрессивным силам зла. Речь идёт о «мощи обезумевшего разума, ставшего циничным из-за переизбытка идеологии». При всём нашем прогрессе и процветании мы стали «обществом усталости»: призванные добиваться всеобщего благосостояния, мы смиряемся с научной избирательностью рынка здоровья; призванные строить незыблемый мир, мы видим всё более беспощадные войны против беззащитных. «Наука развивается, и это хорошо. Но мудрость жизни совсем в другом, и она, похоже, застопорилась».

Наконец, «этот бесчувственный и безответственный разум отнимает смысл и энергию у познания истины»; неслучайно сейчас – эпоха фальшивых новостей, коллективных суеверий и псевдонаучных истин, отметил Папа Франциск:

«Старость может научиться у ироничной мудрости Екклесиаста искусству выявления обмана, скрытого в бреду постулатов разума, лишённого любви к справедливости. Наделённые мудростью и чувством юмора старики приносят много пользы молодёжи: они спасают её от познания унылого мира, лишённого мудрости жизни; старики возвращают молодых к обетованию Иисуса: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф 5,6).