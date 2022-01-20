Общая аудиенция Папы 19 января. Бог любит нас в нашей убогости

Господь не избавляет нас от всех слабостей, но помогает жить с ними, взяв нас за руку. Продолжая размышления о личности святого Иосифа, на общей аудиенции в среду 19 января Папа Франциск затронул очередной ее аспект: отцовскую нежность. Подробности сообщает Vatican News.

Хотя Евангелия не рассказывают о подробностях отцовской роли Иосифа, мы можем быть уверены, что его праведность проявлялась и в воспитании Иисуса. Иосиф видел, как «Иисус преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» (Лк 2,52), и, подобно тому, как Господь относился к Израилю, Иосиф «приучал его ходить, носил его на руках Своих, он научил его ходить, взяв его за руку; он был для него как отец, который прижимает младенца к щекам, наклоняется к нему и кормит его» (Patris corde 2, ср. Ос 11,3-4).

В Евангелиях Господь всегда использует слово «отец», говоря о Боге и о Его любви; героями его притчей часто бывает отец. В первую очередь это, конечно, Притче о милосердном отце из Евангелия о Луки. Нежность, проявляющаяся в милосердии отца, — это «неожиданный способ творить справедливость», подчеркнул Папа. Первым, кто передал Иисусу эту отцовскую нежность Божьей любви, был святой Иосиф: «В самом деле, дела Божьи достигают нас всегда через посредство человеческого опыта».

Нежность – это не столько чувство или эмоция: речь идет об опыте, благодаря которому мы чувствуем себя любимыми и принятыми внутри нашей убогости и слабости и преображаемся Божьей любовью.

Бог «делает ставку не только на наши таланты, но и на нашу искупленную немощь»: Он «не избавляет нас от всех слабостей, но помогает жить с ними, взяв нас за руку», и сила Бога проходит как раз через то, что делает нас хрупкими: «Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи «», — пишет святой апостол Павел. Вот почему так важна встреча с Божьим милосердием, особенно в Таинстве Примирения. В нем мы переживаем опыт правды и нежности. Парадоксально, но правду нам может сказать и Сатана, отметил Папа, — однако только ради нашего осуждения. Спасительная же истина Таинства Примирения – это нежное объятие Отца, Который прощает снова и снова.

В отцовстве Иосифа отражается отцовство Бога, еще раз подчеркнул Папа и пригласил всех задуматься о том, позволяем ли мы Господу любить нас с нежностью, без которой «мы остаемся пленниками правосудия, не позволяющего с легкостью подняться и путающего искупление с наказанием». Папа упомянул о братьях и сестрах, находящихся в тюремном заключении, отметив, что совершивший проступок должен заплатить за содеянное, однако он должен иметь возможность искупить свою вину: любой приговор должен оставлять открытым окно надежды.

По сложившейся в последние месяцы традиции Папа завершил свои размышления молитвой к святому Иосифу.

«Святой Иосиф, отец нежности, научи нас принимать любовь именно в самых слабых наших сторонах. Сподоби нас не ставить никаких преград между нашей нищетой и величием Божьей любви. Пробуди в нас желание приступать к Таинству Примирения, чтобы получать прощение и обрести способность любить с нежностью наших братьев и сестер в их нищете. Не оставляй тех, кто ошибся и расплачивается за это; помоги им найти не только справедливость, но и нежность, чтобы начать заново. Поведай им, что первый шаг к новому началу – это искренняя просьба о прощении, чтобы почувствовать ласку Отца».