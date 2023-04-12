Общая аудиенция Папы 12 апреля: Благая весть возвещается в движении, в пути (+ ФОТО)

На общей аудиенции в среду 12 апреля Папа Франциск продолжил цикл наставлений о евангельском усердии на примере святого Павла, обратившись к некоторым из его посланий. Передает русская служба Vatican News.

В силу опыта Павел хорошо знает об опасности «искажённого рвения», отметил Святейший Отец: будущий апостол усердствовал в пагубных делах вплоть до судьбоносного падения на дороге в Дамаск. Порой и нам приходится иметь дело с неуместным рвением, упорно соблюдающим чисто человеческие и устаревшие для христианской общины предписания. «Сии, – пишет апостол, – ревнуют по вас нечисто» (Гал 4,17). К сожалению, отметил Папа Франциск, в христианской общине некоторые идут не в ту сторону, хвалятся ложным апостольским порывом, а на самом деле удовлетворяют тщеславие, себялюбие или служат собственным идеям.

«Каковы же – по словам Павла – характеристики подлинного евангельского рвения?», – задался вопросом Святейший Отец. В Послании к Ефесянам апостол приводит список «всеоружия» для духовной брани. Среди перечисленного – готовность проповедовать Евангелие, «обув ноги в готовность благовествовать мир». Каким образом ревность по Евангелию связана с тем, что человек надевает на ноги? Эта метафора восходит к тексту пророка Исайи: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: ‘воцарился Бог твой!’» (52,7).

Здесь, отметил Папа Франциск, мы также находим упоминание о ногах глашатая благих вестей, ибо проповедник «должен двигаться, обязан ходить». В это тексте Павел говорит об обуви как о части доспехов, следуя аналогии со снаряжением воина, идущего в бой: в сражении крайне важно иметь устойчивость, избегать вражеских ловушек на поле битвы, обладать необходимой ловкостью, силой для бега и движения в нужном направлении.

«Евангельское рвение – это опора, на которой зиждется провозглашение, а благовестники подобны ногам тела Христова, – Церкви. Возвещение невозможно без движения, без ‘выхода за собственную ограду’, без инициативы. <…> Нельзя провозглашать Евангелие, стоя на месте, запершись в офисе, за письменным столом или за компьютером, ведя баталии ‘клавиатурных львов’ и подменяя креативность евангелизации копипастом идей, взятых из разных мест. Благая весть возвещается в движении, в пути».

Епископ Рима отметил, что для обозначения обуви глашатаев Евангелия Павел использует греческий термин, означающий готовность, подготовку, расторопность. Это слово противоположно небрежности, которая несовместима с любовью. В другом месте апостол говорит: «В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служи́те» (Рим 12,11). Именно так в Книге Исход требовалось относиться к пасхальной трапезе – агнцу, знаку Божьего избавления: «Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это – Пасха Господня. А Я в сию самую ночь пройду по земле» (12,11-12а).

По словам Папы Франциска, настоящий благовестник всегда готов выйти в путь; он знает, что Господь проходит рядом самым неожиданным образом: «Поэтому он должен быть свободен от шаблонов и готов к неожиданным и новым действиям». Проповедник Евангелия «не может закоснеть в оковах предсказуемости» или утверждать, что «так было всегда»; он должен подражать апостолу Павлу, говорившему о себе: «Слово моё и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (1 Кор 2,4-5).

Важно иметь готовность к новизне Евангелия, решимость проявить инициативу и сделать первый шаг. «Это значит не упускать возможности провозгласить Евангелие мира», – подчеркнул в конце обращения Папа Франциск.

(фото — vatican.va)