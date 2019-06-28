Обращение Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации

Как уже сообщалось ранее, Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, в состав которого входит и Римско-Католическая Церковь в России, на заседании 30 марта 2017 г. принял решение об оказании гуманитарной помощи населению Сирии, страдающему от длительного кровополитного конфликта. Для этого была создана специальная Рабочая группа, в состав которой вошли представители различных религий и конфессий России, в том числе и Римско-Католической Церкви.

Рабочая группа уже три раза организовала сбор средств и доставку помощи населению Сирии в 2017, 2018 и 2019 году. Кроме этого, Рабочая группа взяла шефство над проектом по восстановлению одной из школ в Дамаске. На сегодняшний день уже выполнен большой объем работ. Для завершения проекта по восстановлению школы и закупке оборудования необходимо потратить около 174 тысяч долларов США. Мы надеемся открыть школу уже в этом учебном году.

В связи с этим призываем всех верующих и людей доброй воли откликнуться на призыв Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации и принять участие в восстановлении школы в Дамаске. Любое, даже скромное пожертвование, пусть будет для нас знаком солидарности с теми, кто испытывает все ужасы войны.

Перечислить средства можно на следующий счет:

Платежные реквизиты Межрелигиозного фонда содействия реализации совместных гуманитарных проектов для расчетов в рублях для перечисления средств на помощь Сирии:

Расчетный счет № 4070381063800 0008014

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА

Корр. Счет № 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН/КПП: 7726416594 / 772601001