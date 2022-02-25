Обращение епископата Беларуси

24 февраля председатель Конференции католического епископата Беларуси епископ Витебский Олег Буткевич выступил с обращением в связи с военным конфликтом на территории Украины, передает Vatican News.

Глава епископата с болью говорит о трагической новости, всколыхнувшей весь мир: здравый рассудок и живая память об исторических последствиях подобных действий не стали эффективным сдерживающим фактором. «Брат поднял руку на брата. Начал осуществляться наихудший сценарий развязки той напряжённости, которая уже продолжительное время существовала между братскими народами. Так близко, рядом с нами, между Россией и Украиной, среди близких нам людей началась война».

По словам иерарха, «если призыв остановить начатое безрассудство уже, видимо, не будет иметь эффекта, остаётся молитва»:

«Из глубины сердца – просьба о Божием милосердии и прощении для нас, Божиих детей, не умеющих мирно разрешать наши противоречия и сдерживать свои нездоровые амбиции, о прекращении братоубийственного конфликта, который в условиях сложившегося международного положения может перерасти в более глобальную катастрофу».

Епископат Беларуси призывает верующих к усердной личной и общинной молитве «о скорейшем прекращении и наименьших жертвах начатого конфликта», дабы он не перерос в очередную мировую войну, и это не завершилось всеобщим апокалипсисом. В послании звучит призыв к посту и пожертвованию боли и страданий в этом молитвенном намерении:

«Боже, дай опомниться этому миру и ниспошли ему Твой мир, Твой Божий мир!»