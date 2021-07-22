Обнародованы тема и логотип Папского визита в Словакию

«С Марией и Иосифом – на пути к Иисусу»: таков девиз предстоящей поездки Папы Франциска в Словацкую Республику, которая будет проходить с 12 по 15 сентября 2021 года.

Как сообщает Vatican News со ссылкой на Зал печати Святейшего Престола, тема 34-го международного апостольского визита Святейшего Отца выражает молитвенное намерение «о том, чтобы визит Папы Франциска в Словакию укрепил веру и обновил желание идти по стопам Господа Иисуса, который ‘не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих’ (Мф 20,28)».

Упоминание Пресвятой Девы Марии – это способ воздать должное глубокому богородичному благочестию словацких верующих, которые «веками обращаются к ней за помощью». Зал печати Ватикана отмечает, что «Пресвятая Дева Мария, Матерь Божья, любила Иисуса Христа всем сердцем и всегда была рядом с Ним, невзирая на опасности и боль». Церковь призвана вести верующих к Спасителю, взывая к помощи Пресвятой Богородицы и её святого обручника Иосифа, которому Папа Франциск посвятил апостольское послание Patris Corde. Пример жизни праведного Иосифа и его отцовское сердце призывает верующих обращаться к Христу и искать Его в повседневности: «Святое Семейство побуждает нас идти к Иисусу».

Ватиканская пресс-служба комментирует логотип апостольского визита: в нижней его части изображена дорога, символизирующая путь к кресту; в центре – сердце, напоминающее о любви святого Иосифа и Пресвятой Богородицы к Иисусу. Семь звёзд в верхней части являются отсылкой к титулу, который традиция народного благочестия приписывает Деве Марии, небесной покровительнице Словакии: «Богоматерь семи скорбей». В элементах логотипа использованы белый, синий и красный цвета словацкого флага, а также белый и жёлтый цвета флага Ватикана.