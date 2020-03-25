Обнародовано Послание Папы Франциска на Всемирный День молитвы о призваниях

Папа Франциск обнародовал Послание на 57-й Всемирный День молитвы о призваниях, который будет отмечаться 3 мая. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В начале послания Святейший Отец ссылается на свое обращение к пресвитерам, написанное 4 августа прошлого года по случаю 160-летия кончины святого Арсского Пастыря. Ключевыми словами того текста были: боль, благодарение, мужество и хвала. Главной мыслью послания была признательность священникам за их служение. В День молитвы о призваниях Папа желает вернуться – хотя и с некоторыми оговорками – к этим же ключевым словам, на которые его вдохновляет евангельское повествование об усмирении бури на Тивериадском озере (Мф 14,22-33).

Лодка нашей жизни, пишет Понтифик, движется вперед, но иногда она теряет ориентиры, следуя иллюзиям, а не свету, ведущему ее к надежной пристани, или же ей бросает вызов встречный ветер испытаний, сомнений и страхов. То же самое происходит и в сердце учеников в этом евангельском отрывке. Призванные последовать за Учителем из Назарета, они должны решиться и отправиться на другой берег, мужественно оставив собственные опоры. Речь идет о неспокойном приключении, однако, как говорит Евангелие, в этом приключении мы не одиноки. Господь идет по бушующим волнам, приглашает Петра пойти Ему навстречу по воде и спасает его, когда тот тонет; наконец, Он входит в лодку и усмиряет бурю.

Первое ключевое слово для понимания призвания, – это благодарность. Мы плывем в верном направлении не благодаря нашим собственным усилиям или выбранным нами путям. Господь, призывая нас, становится нашим рулевым, сопровождая нас в пути.

Каждое призвание рождается от любвеобильного взгляда Господа, идущего нам навстречу. Когда ученики видят приближающегося Господа, сначала им кажется, что это призрак, и они испытывают страх. Но Он ободряет их: «Это Я, не бойтесь». Это второе ключевое слово для каждого призвания: мужество, подчеркивает Папа Франциск. Часто именно призраки мешают нам выбрать путь, начертанный Господом. Когда мы призваны оставить наши опоры и выбрать богопосвященную жизнь, жизнь в браке или же священство, – первой реакцией часто бывает именно боязнь: действительно ли именно это – мой путь, правда ли, что Господь зовет именно меня?

Третье слово, которое Папа подчеркивал в августовском обращении к священникам, – это боль. Однако здесь Папа отмечает, что он хотел бы заменить его на труд. Любое призвание подразумевает труд, подразумевает усилия. Господь зовет нас, чтобы мы стали как Петр, способными идти по воде, то есть взять в руки свою жизнь и отдать ее на служение Евангелию. Часто в реализации того или иного призвания мы сталкиваемся со встречным ветром, который может нас изнурять. «Я знаю о ваших трудностях, – пишет Папа, – знаю о том одиночестве, которое часто обременяет сердце, знаю о риске привыкания, постепенно угасающего пылающий огонь призвания, знаю о грузе неопределенности и шаткости наших времен, о страхе перед будущим. Смелее, не бойтесь! Иисус с нами, и если мы признаём Его единственным Господом нашей жизни, Он протянет нам руку, поддержит нас и спасет». И тогда наша жизнь откроется хвале: это последнее ключевое слово для каждого призвания.

«Я хотел бы, – пишет в заключение Папа Франциск, – чтобы Церковь прошла этот путь на служении призваниям, открывая брешь в сердце каждого верующего».