Обнародовано молитвенное намерение Папы на июль: за честность служителей правосудия

«От судей зависят решения, которые оказывают прямое влияние на права человека и его имущественное положение. Их независимость должна надежно удерживать их от фаворитизма и от давления, способного повлиять на их решения», — заявил Папа Франциск в видеопослании, в коем озвучил молитвенное намерение на июль для членов Апостольства молитвы/Сети молитвы Папы.

По словам Святейшего Отца, «судьям необходимо подражать примеру Иисуса Христа, для Которого следование истине не подлежит обсуждению», откуда проистекает заключительный прозвучавший в обращении призыв: «Будем молиться о том, чтобы все вершители правосудия поступали честно, и о том, чтобы несправедливость, которая так распространяется миром, не имела последнего слова».

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По материалам Vatican News