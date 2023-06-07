Обнародована программа поездки Папы в Португалию

Обнародованы подробности предстоящей поездки Папы Франциска в Португалию: она состоится со 2 по 6 августа и будет приурочена ко Всемирному дню молодежи в Лиссабоне, сообщает русская служба Vatican News.

В первый день апостольского визита Святейший Отец встретится с президентом и премьер-министром Республики Португалии, с властями и представителями общественных организаций. В этот же день Папа совершит богослужение Вечерни вместе с португальским духовенством, монашествующими, семинаристами и пастырскими работниками. Служба пройдет в монастыре иеронимитов в предместье Лиссабона Белен.

В четверг 3 августа Папа Франциск встретится со студентами в Католическом университете Португалии; затем отправится на встречу с молодежью Scholas Occurentes в Кашкайш, после чего вернется в Лиссабон на приветственную церемонию в парке Эдуарда VII.

В пятницу Папа примет исповедь у нескольких участников Всемирного дня молодежи. Таинство Примирения будет совершено в саду Праса-ду-Империу. Потом Святейший Отец пообщается с представителями центров помощи нуждающимся в приходской центре «Серафина» и пообедает вместе с молодежью в здании апостольской нунциатуры. Вечером Папа возглавит Крестный путь в парке Эдуарда VII.

В субботу 5 августа Святейший Отец отправится на вертолете в Фатиму, где в часовне Явлений Пресвятой Богородицы возглавит молитву Святого Розария с молодыми людьми, страдающими недугами. Вернувшись в Лиссабон, Папа встретится с местной иезуитской общиной, а затем обратится к молодым людям с речью во время молитвенного бдения в парке Тежу.

В заключительный день пребывания в Португалии, утром 6 августа, Папа совершит Святую Мессу Всемирного дня молодежи в парке Тежу, затем побеседует с волонтерами ВДМ и после прощальной церемонии в аэропорту вылетит в Рим. Прибытие в аэропорт Фьюмичино запланировано на 22.15.