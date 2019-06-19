Обнародован Рабочий Документ предстоящего Синода епископов, посвященного Амазонии

Обнародован Рабочий Документ предстоящего Синода епископов, посвященного Амазонии

Июнь 19, 2019

Обнародован предстоящего Синода епископов на тему Амазонии. Документ является итогом консультаций, начавшихся во время визита Папы Франциска в Перу в январе 2018 года и продолжившихся сбором мнений и пожеланий Народа Божия во всём регионе Амазонии и предложениями, прозвучавшими на заседании Предсинодального Совета в мае месяце. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В первой части документа – «Голос Амазонии» — речь идет о территории и о населении этого региона, жизнь которого находится под угрозой из-за эксплуатации природных ресурсов и систематического нарушения прав местного населения, прежде всего прав коренных народов на самоопределение, на размежевание территорий, на консенсус при принятии решений по региону. Угроза, согласно участникам предсинодальных консультаций, исходит от экономических и политических интересов, господствующих в современном обществе, в особенности от интересов добывающей промышленности. В настоящее время климатические изменения и рост человеческого вмешательства (вырубка лесов, пожары, эксплуатация почвы) угрожают привести Амазонию в тупик и влекут за собой вынужденное перемещение жителей, загрязнение среды, уничтожение экосистем и местных культур.

Во второй части документа поднимаются вопросы целостной экологии. Сегодня стала землей насилия и страданий, многие становятся жертвами торговли людьми, мафии, трудовой эксплуатации и детской проституции. Между тем, народы Амазонии могут многому научить современное человечество: ведь им удалось сохранить эту землю своей заботой. Новые пути евангелизации в Амазонии должны быть построены на диалоге с мудростью предков, в которой проявлялись семена Логоса. В документе речь идет также о коренных народах, находящихся в добровольной изоляции. По данным церковных организаций, на территории Амазонии проживают от 110 до 130 «свободных народов», практически не контактирующих с обществом. Они уязвимы перед угрозами, исходящими от торговли наркотиками, незаконной деятельности по добыче ресурсов и крупных проектов по созданию инфраструктур.

В третьей части Рабочего документа Отцы Синода приглашаются к дискуссии о новых путях Церкви в регионе. Поместная Церковь должна более активно участвовать в общественной жизни; она призвана быть более открытой к культурному разнообразию, быть креативной и гармоничной, продвигать ценности мира, милосердия и общения.

В документе говорится о том, что амазонские общины испытывают трудности с совершением Евхаристии по причине нехватки священников. Поэтому вместо того, чтобы оставлять общины без Евхаристии, предлагается пересмотреть некоторые критерии отбора и подготовки служителей Евхаристии. Предлагается также пересмотреть идею о том, что осуществление юрисдикции должно окончательно и во всех сферах (сакраментальной, судебной, административной) быть связано с Таинством Священства. В документе утверждается, что является даром для Церкви, однако следует изучить для наиболее отдаленных регионов Амазонии возможность рукоположения во священники пожилых мужчин со стабильной семьей, желательно из коренного населения, с тем чтобы обеспечить совершение Таинств и пастырское сопровождение.

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