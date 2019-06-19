Обнародован Рабочий Документ предстоящего Синода епископов, посвященного Амазонии

Обнародован Рабочий Документ предстоящего Синода епископов на тему Амазонии. Документ является итогом консультаций, начавшихся во время визита Папы Франциска в Перу в январе 2018 года и продолжившихся сбором мнений и пожеланий Народа Божия во всём регионе Амазонии и предложениями, прозвучавшими на заседании Предсинодального Совета в мае месяце. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В первой части документа – «Голос Амазонии» — речь идет о территории и о населении этого региона, жизнь которого находится под угрозой из-за эксплуатации природных ресурсов и систематического нарушения прав местного населения, прежде всего прав коренных народов на самоопределение, на размежевание территорий, на консенсус при принятии решений по региону. Угроза, согласно участникам предсинодальных консультаций, исходит от экономических и политических интересов, господствующих в современном обществе, в особенности от интересов добывающей промышленности. В настоящее время климатические изменения и рост человеческого вмешательства (вырубка лесов, пожары, эксплуатация почвы) угрожают привести Амазонию в тупик и влекут за собой вынужденное перемещение жителей, загрязнение среды, уничтожение экосистем и местных культур.

Во второй части документа поднимаются вопросы целостной экологии. Сегодня Амазония стала землей насилия и страданий, многие становятся жертвами торговли людьми, мафии, трудовой эксплуатации и детской проституции. Между тем, народы Амазонии могут многому научить современное человечество: ведь им удалось сохранить эту землю своей заботой. Новые пути евангелизации в Амазонии должны быть построены на диалоге с мудростью предков, в которой проявлялись семена Логоса. В документе речь идет также о коренных народах, находящихся в добровольной изоляции. По данным церковных организаций, на территории Амазонии проживают от 110 до 130 «свободных народов», практически не контактирующих с обществом. Они уязвимы перед угрозами, исходящими от торговли наркотиками, незаконной деятельности по добыче ресурсов и крупных проектов по созданию инфраструктур.

В третьей части Рабочего документа Отцы Синода приглашаются к дискуссии о новых путях Церкви в регионе. Поместная Церковь должна более активно участвовать в общественной жизни; она призвана быть более открытой к культурному разнообразию, быть креативной и гармоничной, продвигать ценности мира, милосердия и общения.

В документе говорится о том, что амазонские общины испытывают трудности с совершением Евхаристии по причине нехватки священников. Поэтому вместо того, чтобы оставлять общины без Евхаристии, предлагается пересмотреть некоторые критерии отбора и подготовки служителей Евхаристии. Предлагается также пересмотреть идею о том, что осуществление юрисдикции должно окончательно и во всех сферах (сакраментальной, судебной, административной) быть связано с Таинством Священства. В документе утверждается, что целибат является даром для Церкви, однако следует изучить для наиболее отдаленных регионов Амазонии возможность рукоположения во священники пожилых мужчин со стабильной семьей, желательно из коренного населения, с тем чтобы обеспечить совершение Таинств и пастырское сопровождение.