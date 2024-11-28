Облачения для духовенства к открытию собора Парижской Богоматери создал известный модельер

Торжественное открытие собора Парижской Богоматери после пятилетней реставрации состоится 7 декабря. Около 700 священнослужителей разного сана примут участие в церемонии, которую будут транслировать по всему миру. Литургические облачения для них создал Жан-Шарль де Кастельбажак, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на «Седмицу» и Associated Press.

Эту задачу на известного кутюрье возложил архиепископ Парижа. Облачения дизайнер решил в своей любимой эстетике поп-арта – белые ризы из габардина украсил минималистичными, но яркими узорами, которые вдохновлены витражами Нотр-Дам. Кастельбажак подчеркивает: его дизайн продолжает традицию, а не отвергает ее.

Проект по производству 2 тысяч предметов одежды называется L’Atelier de Notre-Dame. Подготовлены облачения для священнослужителей разного сана — епископов, священников и дьяконов. Дизайнер работал не один, а совместно с ателье Le19M, которым владеет Chanel.

В этих церковных облачениях, сшитых в основном из плотного белого шотландского габардина с цветной отделкой, модельер хотел соединить свое видение с эстетикой Средневековья.

Стиль облачений и их красочная гамма выглядят необычно – они непривычно яркие и весьма современные. Эти одеяния, с их пестрыми разноцветными мазками на белом фоне, входят в явное противоречие с традиционной стилем и сдержанной гаммой богослужебных облачений духовенства собора, которое хранило верность традиции почти 900 лет. В центре всех облачений – большой золотой крест в окружении цветных лоскутов красного, синего, желтого и зеленого бархата.

Обычно исполнителей подобных заказов подбирает особая церковная комиссия. Однако на этот раз архиепископ Парижа сделал исключение и напрямую выбрал Кастельбажака, хорошо зная его прошлые работы в создании облачений и храмовых интерьеров. Так, еще в 1997 году он создал одеяния для святого Папы Иоанна Павла II, в которых тот предстал на Всемирном дне молодежи в Париже, а позднее они были переданы в сокровищницу собора Парижской Богоматери.

В облачениях, которые после открытия собора духовенство будет носить на литургиях постоянно – «вечно», как выразился Кастельбажак, – явно ощущается преемственность с прошлой работой мастера для святого Папы Иоанна Павла II. По стилю и дизайну эти одеяния во многом представляют собой новые вариации той мантии понтифика.

Смелые сочетания красок в облачениях создают вполне современную композицию, которая «взывает к единению из множества, к собиранию, возрождению». Символом всего этого стал обновленный собор Парижской Богоматери, украшенный похожим на феникса петухом, который сверкает золотом на острие нового шпиля. Кастельбажак надеется, что в дни открытия собора 7-8 декабря духовенство и миряне воспримут его новые яркие облачения «как символ обновления мира и духа во всей силе цвета, которая несет радость бытия и надежды».