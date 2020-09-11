Поездка иезуита по Святой Земле: «Господь показал мне то, что хотел, а я запечатлел это на своих фотографиях…»

В ближайшее воскресенье в Католической Церкви пройдет Сбор пожертвований для Святой Земли. В этом году из-за пандемии коронавируса Папа Франциск согласился с предложением Префекта Конгрегации по делам Восточных Церквей кардинала Леонардо Сандри перенести традиционный Всемирный День Святой Земли со Страстной Пятницы на сентябрь. Беспрецедентные ограничения, введенные во всём мире, сказались также на привычных ранее маршрутах многих паломников и религиозных туристов. Коснулось это, к сожалению, и такого доступного ранее направления, как популярные поездки в Святую Землю.

Поэтому мы решили напомнить читателям об одном интересном материале, которым три года назад любезно поделился с нашим изданием директор Культурного центра «Иниго» отец Янез Север, SJ. Тогда священник-иезуит рассказал «Сибирской католической газете» о своем летнем путешествии по Святой Земле, проиллюстрировав рассказ собственными прекрасными фотографиями.

Итак — слово отцу Янезу…

У меня летом 2017 года была назначена деловая встреча в Ливане, а Израиль ведь совсем рядом. Поскольку я еще ни разу в жизни не был в Святой Земле, то решил воспользоваться этой оказией и побывать на родине Иисуса, где разворачивались почти все события, описанные в Священном Писании. Я взял себе визу на восемь дней, по числу дней стандартных духовных упражнений.

Само мое путешествие должно было стать своего рода духовными упражнениями. Благодаря прочитанным книгам и интернету, я имел некоторое представление о географии Святой Земли, но представление очень приблизительное. Передо мной встал вопрос: с чего начать?

Исходной точкой моего странствия я решил избрать Иерусалим, где есть дом иезуитов и Библейский Институт, работой которого они руководят. Я, посоветовавшись предварительно со знакомыми мне священниками, долго прожившими в Палестине и хорошо ее знающими, отказался от идеи купить тур с экскурсоводом. Взять на прокат автомобиль я тоже не захотел: я предпочел придать своему путешествию характер паломничества, а паломничества принято осуществлять пешком. Управление автомобилем подразумевает нервное напряжение, что не слишком гармонирует с духом молитвы, в котором следует совершать паломничество. С другой стороны, на машине можно успеть во множество мест, гораздо больше увидеть. Но с этим сопряжен и соблазн: заплатив за аренду автомобиля, я непременно захочу увидеть «всё», это станет своего рода самоцелью.

«О Иисус, — сказал я в молитве, — я приехал к Тебе домой. Так покажи же мне то, что Ты Сам хочешь мне показать, что будет для меня полезно! Если же я чего-то не увижу, это значит, что в этот раз оно для меня не так важно».

***

В первый же день своего пребывания в Иерусалиме я заглянул ненадолго в храм Гроба Господня, потом – к Стене Плача, а затем на обычном междугороднем автобусе поехал в Галилею. Ночлег в Галилее, в городе Тверия (Тиверия), я обеспечил себе с помощью известного сервиса Airbnb.com. В той мини-гостинице на нижнем этаже жил старый еврей, который читал молитвы по-иудейски, повернувшись лицом в сторону Иерусалима.

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В Святой Земле я продолжал жить по сибирскому времени, т.е. вставал очень рано, в пять утра. В этом был свой плюс – еще не было жарко. Первым же автобусом я уехал в Капернаум, это заняло минут 15. В Капернауме есть несколько мест, которые стоит посетить: остатки старого города, синагога, рядом церковь, стоящая там, где две тысячи лет назад находился дом апостола Петра, в котором подолгу жил Иисус… Народу по раннему времени было очень мало, и сестра-монахиня разрешила мне отслужить в этом храме Мессу. Для меня самым важным было почувствовать дух этого места, оценить на глаз все расстояния, и, таким образом, представить воочию жизнь здесь Иисуса с Его учениками.

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Затем началась моя пешая прогулка. Я дошел до Табги – места, где Иисус умножал хлебы. Там же, неподалеку, воскресший Господь встретил рыбачивших учеников и приготовил им завтрак. Тут-то я осознал, сколь хорошую физическую подготовку должен был иметь Иисус, исходивший пешком вдоль и поперек родную Галилею. На дворе – страшная жара, около сорока градусов в тени. И горный рельеф местности, с крутыми спусками и подъемами. К тому же таких хороших дорог, как теперь, две тысячи лет назад еще не было. В конце концов, я не выдержал и поехал дальше автостопом. Побывал на месте, где археологи нашли лодку I века. Быть может, на этой лодке или очень похожей плавал Иисус с апостолами.

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Потом добрался до Магдалы. Здесь молодые волонтеры из Мексики помогли мне сориентироваться, и я присоединился к экскурсии, которую женщина-экскурсовод (впоследствии я узнал, что она – участница движения, связанного с Конгрегацией Легионеров Христа) проводила для двух православных. Древний город на этом месте был обнаружен всего лишь восемь лет назад, причем случайно, а археологические раскопки здесь длятся семь лет. Поскольку иных, более новых археологических пластов здесь нет (после того, как город был разрушен римлянами около 70 г., здесь ничего не строилось), в Магдале удалось обнаружить множество интереснейших находок. После экскурсии мне предложили отслужить на следующий день в Магдале Мессу для волонтеров и лично принять участие в археологических раскопках, на что я, разумеется, с радостью согласился. Обратно в Тиверию я уехал на микроавтобусе вместе с волонтерами, которые тоже там проживали.

На следующий день главный археолог указал мне участок, где можно копать. Рядом со мной копали еще две женщины. Спустя час одна из них радостным восклицанием сообщила о найденной монете. Моя находка появилась на свет несколько позже, но всего в этот день я нашел три монеты и еще многочисленные останки каких-то глиняных и бронзовых сосудов: я копал быстрее, чем остальные, потому что мне было очень интересно. Каждый археологический артефакт имеет здесь свою историю – так чувствуешь дыхание седых веков!

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В конце концов, свершилось то, о чем я просил Господа в самом начале своего мини-паломничества: Он показал мне то, что мне было действительно полезно и нужно, и притом помог осуществить некие затаенные мечты и желания, теплившиеся в каких-то уголках моей души с самого детства. Господь исполняет эти желания в известный Ему одному момент, исполняет совершенно неожиданным и чудесным образом! Я всё отдал в руки Божии, а Он сделал то, что хотел. Например, и то, что я наслаждался какими-то деталями и нюансами, которые обычно бывают не видны современному туристу.

Так, посещая Кумран, я видел терновый куст, из ветвей которого сплели терновый венец. К нему совершенно невозможно дотронуться, такой он колючий. Здесь же неподалеку, к северу от Мертвого моря – место служения Иоанна Крестителя, где принимал Крещение Сам Иисус. Я понял, что это значит, «восходить в Иерусалим» через Иерихон, подымаясь круто вверх в сорокоградусную жару. Кстати, в Иерусалиме, расположенном выше, уже прохладнее – 25-30 градусов тепла. Разумеется, там я побывал в главной христианской святыне – Храме Воскресения Господня, он же – Храм Гроба Господня, он же – Кувуклия. Совсем недавно в нем были проведены масштабные реставрационные работы.

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***

В субботу (иудейский шаббат) я ранним утором, пока еще не наступила жара, сходил к Стене Плача, долго там сидел, наблюдал за происходящим. У Стены Плача запрещено писать и фотографировать. Но я всё-таки вставил в щель между кирпичами свою записку и кое-что сумел сфотографировать. Женщины и мужчины там молятся отдельно, объединяясь в маленькие группы, и в какой-то момент с женской половины на мужскую полетели конфеты. Был целый дождь конфет, и все, старые, и молодые, устремились к месту «конфетопада», желая заполучить хотя бы одну конфетку. Иудейская молитва вообще протекает по-другому, нежели у нас. Я убедился, что наша идея порядка там не очень-то приемлема.

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Утром и вечером в Иерусалиме раздавался выстрел «канона». Это такая специальная пушка, которая подает сигнал мусульманам каждый день, пока длится пост Рамадан. В течение всего дневного времени верные этой религии воздерживаются от еды и питья.

В последний день своего пребывания в Святой Земле я прошел через старый город и Овчие ворота на Елеонскую гору, откуда сделал классическую фотографию лежащего внизу Иерусалима, которую делают многие. Там я обратился ко Господу с самой горячей за всё это время молитвой, в которой воздал Ему благодарение за это мое импровизированное паломничество. Уже спускаясь с горы, я обнаружил открытой калитку, ведущую в Гефсиманский сад (она обычно остается закрытой). Шла уборка его территории, и я, воспользовавшись моментом, попал вовнутрь. Сам по себе этот садик – очень небольшой, что-то около двух десятков деревьев. Я был очень рад побывать на месте последней перед арестом молитвы Иисуса и сделал несколько фотографий.

Через дорогу там же находится Гробница Марии. В часовне как раз шла греческая Божественная Литургия. Я, вместе с другими верующими, взял просфорку. В остававшееся еще время я обходил Иерусалим, шел вдоль остатков его стен, рассматривал огромные камни, из которых они были сложены. Вообще, в Иерусалиме можно находиться бесконечно и при этом всё время открывать что-то новое. Но мое время было ограничено и, в соответствии с моей просьбой, которую я адресовал Господу в самом начале моего паломничества, я получил от Него самое главное для этого раза, то, что Он Сам захотел мне показать. А материальным свидетельством этого стали мои фотографии: в них я показал мне показанное!

***

Материальным же свидетельством моего пребывания в соседнем Ливане являются фотографии из Баальбека. Это – место, где располагались многочисленные языческие храмы Ваалу, солнечным божествам. А примерно в километре находится каменоломня, где добывались огромные, самые большие в мире глыбы, используемые затем в культовом строительстве. Один такой известный камень весил 130 тонн. До сих пор неясно, как же древние строители умудрялись их перемещать? Кроме того, в том карьере в искусственных пещерах находится много захоронений, целое кладбище. Таким же образом хоронили своих усопших и древние иудеи, причем место казни и место погребения располагались рядом друг с другом. Так был похоронен и претерпевший смерть на кресте Иисус Христос. В самом Иерусалиме эту картину невозможно наблюдать с такой степенью наглядности, поскольку на месте Гроба Господня там ныне возвышается храм. И в Ливане тоже ощущается дыхание седой библейской древности: здесь находятся знаменитые, связанные в ветхозаветной историей города Библ, Тир, Сидон… Иисус, как известно, бывал в окрестностях Тира и Сидона. В горах там также устроено специальное место паломничества.

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Записано 06.09.2017