13 сентября в Католической Церкви пройдет Сбор пожертвований для Святой Земли

В этом году из-за пандемии коронавируса Папа Франциск согласился с предложением Префект Конгрегации по делам Восточных Церквей кардинала Леонардо Сандри перенести традиционный Всемирный День Святой Земли и Сбор пожертвований в пользу Святой Земли со Страстной Пятницы на воскресенье 13 сентября — то есть на ближайшее воскресенье к Празднику Воздвижения Креста Господня, который напоминает, до какой степени проявил Иисус любовь к нам, и который празднуется в Иерусалиме с большой торжественностью.

Сбор пожертвований для Святой Земли, также известный как «Colletta pro Locis Sanctis» связан с желанием Епископов Рима сохранить тесную связь между всеми христианами и Святыми Местами.

Главная статья расходов, покрываемая за счет материальной помощи, поступающей от католиков всего мира, связана с содержанием святых мест Палестины, многие из которых имеют статус исторических памятников. Другие полезные инициативы — это стипендии для школьников и студентов, помощь семьям, строительство жилья и приходских комплексов, поддержка паломничеств в Святую Землю, финансирование научных исследований и культурных мероприятий.

Поддержка Церкви в Святой Земле есть часть служения, благодаря которому укрепляются узы братства, упраздняющие разделения и дискриминацию, дабы постоянно обновлялся экуменический диалог и межрелигиозное сотрудничество. Составленные из пожертвований фонды позволяют профинансировать множество полезных начинаний на родине Христа как в пастырской, так и в социальной сфере.

«Сбор в пользу Святой Земли — это небольшой жест солидарности, к которому призвана вся Церковь, чтобы поддержать через Кустодию Святой Земли христианские общины, которые находятся на Святой Земле и чувствуют на своих плечах тяжесть и славу Креста Иисуса. Именно благодаря тем пожертвованиям, которыми щедро деляться христиане всего мира, братья общины Кустодии могут продолжать заботиться о Святых местах христианства, от Гроба Господня до Базилики Рождества Христова и менее известных святынях. Братья сможгут поддержать пастырскую деятельность вверенных приходов; смогут гарантировать качественное образование и обучение более 10 000 студентов, посещающих францисканские школы. Смогут помочь молодым семьям найти дом. Смогут помочь трудящимся — христианам-мигрантам почувствовать себя принятыми, несмотря на то, что они находятся далеко от Родины. Смогут оставаться рядом с населением, пострадавшим от войны в Сирии и с беженцами, которые сейчас разбросаны по различным странам», — говорится в нынешнем обращении к верующим христианам всего мира Кустода Святой Земли бр. Франческо Паттона, OFM.