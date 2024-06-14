О визите Преосвященного Иосифа Верта в приходы городов ХМАО — Югры (+ ФОТО)

Впервые за минувшие пять лет, «украденные» пандемией, Епископ Иосиф Верт посетил приходы, расположенные в городах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Поездка Ординария Преображенской епархии в католические общины нефтегазоносного Севера проходила с 26 апреля по 4 мая 2024 года.

Архипастырский визит был приурочен к Престольному Празднику прихода Святого Иосифа Труженика в Сургуте. Харизма данного Покровителя, память которого почитается Католической Церковью 1 мая, прекрасно отображает характер сурового северного края, куда люди приезжали и приезжают в поисках работы.

Ещё задолго до приезда долгожданного Гостя, многочисленные прихожане провели активную подготовку к этому событию и, несмотря на холодную погоду, пребывание Отца Епископа в наших краях было тёплым, гостеприимным и очень насыщенным.

Уже в первый день, 26 апреля, после дружелюбной встречи, вниманию Епископа был представлен музей ПАО «Сургутнефтегаз», где уважаемый Гость познакомился с историей создания и развития градообразующего предприятия. После занимательных экскурсий по сургутским достопримечательностям, в храме Святого Иосифа Труженика состоялась Месса, в завершение которой прошла тёплая беседа с прихожанами и подготовка кандидатов к Таинству Миропомазания.

На следующий день, в субботу, Епископ Иосиф принял участие в Литургии у католиков византийского обряда. После службы, в цокольной части храма, состоялось чаепитие с прихожанами. В этот же день, вечером, Отец Епископ совершил Святую Мессу в общине католиков латинского обряда. Разновозрастная аудитория с большим интересом задавала многочисленные вопросы, внимательно слушала различные свидетельства из пастырской жизни Владыки.

Следующий день, пятое воскресенье Пасхи, был особенно волнительным и запоминающимся для всех прихожан. В ходе воскресной Мессы состоялось Таинство Миропомазания, участие в котором приняло 18 кандидатов из нашего прихода. Особенно значимым данное событие стало для двух семей из города Урая, которые преодолели расстояние в 730 километров: специально, чтобы принять Таинство, встретиться с Отцом Епископом и поучаствовать в приходском празднике. Это значимое событие породило невероятное волнение и торжественный восторг в сердце каждого, кто присутствовал в тот день в храме, но особенно пережили это те, которые приняли Духа Святого во время Миропомазания. После Богослужения состоялось праздничное чаепитие, сопровождаемое дружественным общением.

В понедельник, 29 апреля, Владыка Иосиф вместе со священниками и сестрой-монахиней направился в город Ноябрьск (ЯНАО), где была совершена торжественная Месса. После Мессы, как это на Севере обычно бывает, гостей ожидала душевная беседа со всеми желающими людьми — за чаепитием с многочисленными угощениями, приготовленными гостеприимными прихожанами. Стоит подчеркнуть, что в Св. Мессе участвовали прихожане из других городов ЯНАО, в частности из города Муравленко, которые преодолели расстояние 120 км.

Следующий день, 30 апреля – это уже Когалым. Там совершилось очень важное событие – освящение храма-часовни Святого Семейства. Этот момент стал историческим в жизни местной общины. На мероприятии присутствовало много почётных гостей, в число которых вошла сестра Валентина Новаковская, прилетевшая специально в этот день из города Тюмени. Легендарная органистка сопровождала Святую Мессу своим пением и удивительной красоты музыкой.

Радостное празднование завершилось общением за большим столом, который ломился от разнообразных угощений. После чего гостей ждало возвращение в Сургут, где уже на следующий день, 1 мая, был запланирован Престольный Праздник.

Начиная с самого утра 1 мая в храме царила торжественная атмосфера. Оживлённые прихожане сплочённо готовились к грядущему торжеству: организовывался праздничный стол, устанавливались декорации, проводились репетиции, утюжились орнаты священников и альбы министрантов, настраивались музыкальные инструменты. Стоит отметить, что в самом начале этого дня никто даже не надеялся, что после Св. Мессы получится сделать крестный ход, процессию, из-за снега и льда, который крепко держался за храмом, на трассе крестного хода. Благодаря активным мужчинам – настоящим труженикам, за час до богослужения удалось прочистить дорожку, и, к удивлению многих, процессия всё же состоялась. А сам Крестный ход местами напоминал переход израильтян сухими стопами через Красное Море.

Задолго до начала торжества приехало много гостей из разных городов – Нефтеюганска, Когалыма, Нижневартовска, Лянтора, Урая, других населённых пунктов. Почётными гостями праздника стали артисты из города Тюмени — ансамбль «St-Joseph-capelle» под руководством сестры Валентины Новаковской. Вместе с хористами Прихода Святого Иосифа Труженика, музыканты провели репетицию произведений, исполненных затем на празднике.

К назначенному времени храм был переполнен людьми, ожидающими начала Святой Мессы в присутствии Отца Епископа Иосифа Верта. Все с нетерпением ждали его проповеди, ставшей важным элементом праздника и наставлением для прихожан:

«Сегодня мы хотим больше размышлять о святом праведнике – Иосифе Труженике. Уже в первом моменте Сотворения, его имя стояло в плане Божьем. В Библии не так много сказано о святом Иосифе… Но нам известно, что Господь поручил ему очень важную миссию – воспитание самого Иисуса Христа, защиту Его от разного рода опасностей и, тем самым, помощь в осуществлении плана по Спасению рода человеческого».

После богослужения, состоялась процессия с песнопениями вокруг храма. Затем, всех гостей ожидал концерт артистов, поздравления прихожан, выступление детей с творческими номерами и, конечно же, праздничный фуршет. Престольный праздник не оставил равнодушным никого из присутствующих. В памяти каждого осталось много прекрасных впечатлений.

Вечером сургутян и гостей города ждал замечательный подарок — концерт органной музыки «Аллилуйя любви» в исполнении Марии Блажевич и артистов «St-Joseph-capelle» под руководством сестры Валентины Новаковской. Концерт прошёл в рамках III Пасхального фестиваля, при поддержке Благотворительного фонда «Искусство добра».

На следующий день, 2 мая, Отец Епископ посетил католическую общину в городе Ханты-Мансийске, где совсем недавно был официально зарегистрирован новый приход Фатимской Божьей Матери. Впереди большие планы – строительство храма в столице региона. А пока богослужения проходят в частных домах. Вот и на этот раз в дружной компании нескольких семей прошло богослужение с участием Епископа. Владыка поделился воспоминаниями о том, как много лет назад, когда церкви были закрыты, он вместе с друзьями и родственниками участвовал в таких же камерных мессах в обычных домах. Правда, в то время людей на этих мессах было побольше.

По возвращению в Сургут ещё состоялась запись интервью с Отцом Епископом, показывающего каждому из нас прекрасный пример человека, который с честью посвятил свою жизнь служению Богу. Это интересное видео можно посмотреть на YouTube-канале Catholic Surgut.

В последний день пребывания в Сургуте Владыка освятил приходской дом, построенный несколько лет назад под чутким руководством настоятеля прихода Святого Иосифа Труженика отца Марэка Ящковски.

Визит Преосвященного Иосифа завершился его проводами в аэропорту города Сургута. За несколько дней Правящий Епископ побывал в нескольких городах округа, провёл богослужения в разных приходах, пообщался с многочисленными людьми, которые запомнят эти мгновения на всю жизнь и с большим удовольствием будут ждать новых встреч — таких же тёплых, радостных и душевных.

В конце хочется прославить Самого Господа за это прекрасное время, а также выразить огромную благодарность Отцу Епископу за время, которое он уделил нам, за свидетельство, которым делился с нами, за совместную молитву и благословение, за пример доброты и смирения.

Благодарим также всех прихожан, которые потрудились, чтобы всё приготовить, а потом убрать. Наш приход – это дружная, активная команда, полная энтузиазма, для которой слова «общение, участие, миссия» — не просто лозунг Синода.

Особенная благодарность нашим сестрам – Анне и Иоанне, которые как настоящие Ангелы, незаметно служили во всем.

Благодарность отцу Павлу, который отвечал за литургию, а вместе с ним благодарим министрантов и хористов.

Всем за все большое спасибо! Ко всё большей Славе Божией!

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Материалы любезно предоставил о. Марэк Ящковски (г. Сургут)