О ситуации в Японии в преддверии Папского визита

Визит Папы Франциска в «страну восходящего солнца» ожидается в ноябре текущего года, о чем сообщил сам Понтифик, отвечая на вопрос японской журналистки в ходе пресс-конференции на борту самолета, коим Святейший Отец направлялся на Всемирный День Молодежи в Панаме. Своими соображениями о проблемах этой страны и о ситуации в ней Церкви и верующих поделился генеральный секретарь Папского института заграничных миссий священник Марко Вилла. Он провел в Японии долгие годы на миссионерском служении, в ходе которого основал в городе Косигая к северу от Токио Центр духовной поддержки для помощи страдающим от одиночества и недостатка межчеловеческих отношений людям.

По словам отца Виллы Папе предстоит приехать в страну, граждане которой до такой степени поглощены работой, что у них не остается времени ни для нормального отдыха, ни для раздумий о смысле жизни, ни для бескорыстного дружеского общения, ни для углубления религиозной жизни. Традиционный семейный очаг, как кажется, может вскоре окончательно погаснуть: в Японии крайне низкий уровень рождаемости, почти треть ее населения старше 65 лет, а молодежь всё чаще выбирает жизнь в добровольной социальной изоляции — так называемую хихикамору. Во вусём этом заключен обращенный к Церкви вызов — стать предельно близкой людям. Что касается специфических проблем Католической Церкви в Японии, то это падение числа местных священнических и монашеских призваний, как и числа миссионеров. Однако миссионеры всё еще продолжают прибывать — в основном из Филиппин, Южной Кореи и Вьетнама. Всего в Японии проживает 440 тысяч католиков, в то время как население страны составляет 145 миллионов.

Вместе с тем, генеральный секретарь Папского института заграничных миссий указал на подлинный энтузиазм и высокие ожидания, связываемые с приездом Святейшего Отца. «Церковь в Японии — это малое стадо, коему присутствие Папы подарит вдохновение, радость и серьезную поддержку в решении актуальных задач», — сказал он.

По материалам Vatican News