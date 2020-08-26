О Папе Иоанне Павле I

42 года назад на Престол Святого Петра был избран Иоанн Павел I. Будучи епископом, он участвовал во II Ватиканском Соборе и умел простыми словами объяснять его учение верующим. В 2017 году были признаны героические добродетели Альбино Лучани: теперь эксперты изучают предполагаемое чудо по его ходатайству, которое могло бы открыть путь для беатификации досточтимого Слуги Божьего. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Это был один из самых коротких в истории понтификатов, но у него есть шанс вознести к славе алтарей ещё одного Папу Римского XX века. Иоанн Павел I пробыл на престоле Святого Петра всего 34 дня, но его пастырское и епископское свидетельство не утратило в Церкви свой злободневности.

Альбино Лучиани, Патриарх Венеции, был избран Преемником Святого Петра в четвёртом туре голосования 26 августа 1978 г., т.е. 42 года назад, приняв двойное имя Иоанна-Павла в честь своих ближайших предшественников Иоанна XXIII (Анджело Ронкалли) и Павла VI (Джованни Баттиста Монтини). Всего один месяц служения принёс ему всенародный титул «Папы улыбки», однако это проявление мягкости характера нельзя было назвать признаком отсутствия пастырской энергии и духовной ясности. Подтверждением тому стала его работа на всех четырёх сессиях II Ватиканского Собора, где будущий Понтифик пережил глубокий опыт вселенскости Церкви, встречаясь с епископами со всех уголков мира. «В соборном зале, – писал он прихожанам свой епархии в 1963 году, – мне достаточно было обменяться с ними несколькими словами, и тогда открывались такие суждения и потребности, о каких мы даже не догадывались». Таким образом он мог почерпнуть от «христианского оптимизма» и надеяться, что этот исполненный радости плод Второго Ватиканского Собора возобладает над растущим пессимизмом релятивистской культуры.

С 2003 года ведётся беатификационный процесс Папы Иоанна Павла I. После трёх лет епархиальной фазы его акты были доставлены в Ватикан и теперь изучаются в Конгрегации по канонизации святых. Тщательная работа над свидетельствами и документами привела к завершению первого этапа упомянутого процесса в ноябре 2017 года, по итогам которого получили признание героические христианские добродетели Папы Лучани и он получил титул Досточтимого Слуги Божия. В настоящее время рассматривается случай предполагаемого чудесного исцеления, которое произошло благодаря заступничеству Иоанна Павла I в 2011 году в Аргентине, в епархии Буэнос-Айреса.